Sette Câmara e Di Grassi comemoram vitória "mais do que especial" na corrida de duplas da Stock Car

Sob um calor intenso de 32°C, a primeira corrida de endurance da história da Stock Car Pro Series foi disputada neste domingo (27), no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Duas horas de prova, três paradas obrigatórias, diferentes estratégias e quatro intervenções do safety car fizeram parte de uma corrida em que a liderança mudou de mãos diversas vezes. No fim, Sergio Sette Câmara e Lucas Di Grassi aproveitaram a última relargada, a duas voltas da bandeirada, para colocar o carro #7 na ponta e conquistar a vitória.

Sette Câmara e Di Grassi completaram as 52 voltas em 2h03min25s835, apenas 1s574 à frente de Guilherme Salas e Arthur Gama. Rafael Reis e Alberto Cattucci também avançaram na definição e completaram o pódio, a 2s985. A Endurance contou ainda com a distribuição de pontos ao fim do primeiro estágio, na 20ª volta, quando Enzo Elias e Gianluca Petecof lideravam e receberam a pontuação máxima equivalente à de uma corrida sprint das etapas convencionais.

Para Sette Câmara, o resultado representou a primeira vitória na Stock Pro. O mineiro contou com a experiência de Di Grassi, que retornou à categoria como convidado para a prova de longa duração.

“A estratégia foi muito importante. Conseguimos fazer as duas primeiras paradas durante os períodos de safety car, mas acabamos prejudicados na última, porque tivemos que cumprir a parada inteira em bandeira verde. Estávamos na liderança, com uma vantagem muito boa, e de repente perdemos a ponta e caímos várias posições. O Lucas fez um stint final incrível, recuperou tudo na pista e colocou a gente novamente na briga. Na relargada, conseguimos completar o trabalho e conquistar essa vitória. Para mim é ainda mais especial porque é a minha primeira na Stock Car”, celebrou Sette Câmara.

Di Grassi, que já teve outras passagens pela principal categoria do automobilismo brasileiro, chegou à quarta vitória na Stock Car.

“Foi muito especial voltar à Stock Car e conquistar mais uma vitória. Quando o Serginho me convidou, aceitei na hora. Tenho um respeito enorme por ele, que competiu no mais alto nível, e também tenho muitos amigos aqui. É um grid de altíssimo nível, então sabia que seria um desafio grande. No final, tivemos praticamente uma corrida sprint, em que era preciso atacar, mas também entender os momentos de poupar o carro. Conseguimos fazer isso e foi muito bom voltar, reencontrar todo mundo e conquistar minha quarta vitória na categoria”, disse Di Grassi.

Salas e Gama levaram o Chevrolet Tracker #85 ao segundo lugar. A dupla também registrou a volta mais rápida da corrida, em 1min55s046.

“No final, deu tudo certo. Nosso ritmo estava muito forte e, antes das últimas voltas, estávamos mais atrás, então o safety car nos ajudou a recuperar terreno e voltar para a disputa. Tenho que agradecer muito à equipe, porque o carro estava perfeito, e também ao Arthur, que fez um grande trabalho e ainda marcou a volta mais rápida da corrida. Esse segundo lugar é muito importante para a nossa recuperação no campeonato e saio daqui bastante animado com o resultado”, comemorou Salas.

Gama, que deixou a Stock Car ao fim da última temporada, retornou à categoria como convidado de Salas e voltou ao pódio logo em sua primeira prova.

“Estou feliz demais. É muito bom voltar à Stock Car em uma corrida tão especial e já subir ao pódio. Tenho que agradecer ao Gui, que andou muito. Conseguimos trabalhar muito bem juntos durante o fim de semana e encontrar um acerto que funcionasse para os dois, que é uma das grandes dificuldades em uma corrida de duplas. Nosso carro estava muito rápido e foi uma pena não termos mais algumas voltas no final para brigar pela vitória. Mesmo assim, foi um resultado muito especial”, disse Gama.

Rafael Reis, que havia cruzado a linha de chegada no pódio em Curvelo, mas perdeu a posição posteriormente por uma punição, conquistou em Brasília seu primeiro top 3 da temporada. Ao lado de Alberto Cattucci, o piloto da Car Racing terminou a Endurance na terceira colocação.

“Acho que o pódio não ter vindo na última etapa tornou este ainda mais especial. Conseguir o nosso primeiro pódio da temporada justamente nesta corrida e ao lado do Cattucci não poderia ter sido melhor. Fizemos uma prova muito boa do começo ao fim, soubemos preservar o carro e os pneus e deixamos tudo para atacar no final, como estava na nossa estratégia. Estou muito feliz com o resultado e agora é seguir para a próxima etapa”, comentou Reis.

Acostumado às provas de longa duração no kart e com experiência na tradicional 500 Milhas da Granja Viana, Cattucci aproveitou a bagagem nas corridas endurance para subir ao pódio logo em sua estreia na Stock Car.

“Toda a experiência que tenho em corridas longas ajudou bastante. Conseguimos preservar o carro e fui evoluindo a cada volta, sempre mantendo um ritmo bom. O Rafa fez um trabalho sensacional no final, ficou mais de 45 minutos com o mesmo jogo de pneus e conseguiu manter um ritmo muito forte. Foi demais estrear na Stock Car e já subir ao pódio. Só tenho a agradecer a ele, a toda a equipe e aos patrocinadores pela confiança no meu trabalho”, comemorou Cattucci.

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