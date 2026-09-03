Sette Câmara e Di Grassi formam dupla para Endurance da Stock Car em Brasília

O piloto mineiro Sérgio Sette Câmara terá Lucas Di Grassi como parceiro na etapa Endurance da Stock Car Pro Series, marcada para 27 de setembro, no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília (DF). Amigos de longa data, os dois dividiram o grid da Fórmula-E por cinco temporadas e chegam à prova com ampla experiência internacional.

De volta ao calendário após quatro anos, a corrida de duplas terá duas horas de duração, três pit-stops obrigatórios e dois stints para cada piloto.

Em sua temporada de estreia na Stock Car, Sette Câmara ocupa a quarta colocação do campeonato, com 489 pontos, 33 atrás do vice-líder. Para a prova especial, o mineiro escolheu um dos nomes mais experientes do automobilismo brasileiro. Campeão Mundial da Fórmula-E, vice-campeão mundial do WEC e ex-piloto de F1, Di Grassi também já disputou uma temporada na Stock Car.

“Para mim, essa prova será especial por diversos motivos. Um deles é por ser a primeira corrida no estilo endurance da Stock Car, um tipo de prova que tenho bastante experiência. Por isso, acredito, poderei contribuir com o trabalho da equipe. Vou voltar a competir pela RCM, um time que admiro muito e com o qual conquistei três vitórias em meu ano de estreia na Stock, em 2018. E, claro, dividir o cockpit com o Serginho será um prazer. Além de grande amigo, ele é também um talento que acompanho de perto e que ainda vai conquistar grandes coisas no automobilismo. Enfim, é um pacote que não poderia ser melhor”, comentou empolgado o piloto paulistano.

Serginho acredita que, com o amigo Lucas, formarão uma das duplas mais fortes do grid: “Estou muito animado em anunciar o Lucas como meu parceiro na primeira corrida Endurance da Stock Car. Ele já competiu na categoria e foi muito elogiado por todos quando mencionei seu nome. Além disso, se tornou um grande amigo depois de cinco temporadas em que competimos juntos na Fórmula-E. Tenho enorme admiração pela carreira dele. Apesar de anos dividindo as pistas, nunca tivemos a oportunidade de ser companheiros de equipe. Tenho certeza de que vamos trocar muitas experiências e acredito que temos totais condições de lutar por um grande resultado nessa prova”.

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