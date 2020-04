Um dos destaques da temporada 2019 da Stock Car e representante da Toyota na categoria máxima do automobilismo brasileiro neste ano, o jovem Bruno Baptista, da RCM Motorsport, terá o primo Rodrigo Baptista como companheiro na Corrida de Duplas no dia 29 de março.

Batizada de 200km de Goiânia, a prova inaugura o campeonato deste ano e terá um formato mais longo em relação às últimas disputas de Corrida de Duplas. Com isso, a RCM já tem seus quatro pilotos definidos para a etapa, já que Ricardo Zonta correrá com Laurens Vanthoor.

