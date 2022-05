Stock Car: a visita de Bernie Ecclestone ao box de Lucas Foresti

Carregar reprodutor de áudio

A quarta etapa da Stock Car Pro Series 2022, que aconteceu no último domingo no Velocitta, contou com uma presença ilustre entre os espectadores: Bernie Ecclestone, ex-diretor executivo da Fórmula 1, foi o convidado de honra do evento.

Aos 91 anos, o lendário dirigente britânico questão de conhecer de perto os carros e pilotos. Acompanhado da esposa, Fabiana Ecclestone, que é a atual vice-presidente da FIA para a América do Sul, Bernie visitou os boxes acompanhado de Fernando Julianelli, CEO da Stock Car; Giovanni Guerra, presidente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo); e Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, presidente do Banco BRB, patrocinador da Stock e do piloto Lucas Foresti.

E por falar no brasiliense da KTF Sports, foi no box de Foresti que o ex-chefão da F1 fez a visita mais demorada da manhã de domingo. Questionado por um interessado Ecclestone, Foresti recebeu com atenção e reverência o britânico, respondendo às perguntas sobre suspensão, cockpit, carroceria, etc.

Ao deixar o box de Foresti, Ecclestone declarou sua satisfação: “É um prazer estar neste evento. É a primeira vez que visito uma categoria como a Stock em minhas viagens pelo mundo. E gostei do que vi. A categoria está no rumo certo. Todo mundo aqui busca fazer um bom trabalho”.

Lucas Foresti também falou sobre a passagem do ex-diretor executivo da F1 pelo Velocitta: “Se para Ecclestone foi especial estar hoje aqui em Mogi Guaçu, imaginem como não foi para mim recebê-lo no box e conversar por alguns bons minutos com este ícone do automobilismo, a quem devemos muito. Se estamos aqui hoje, competindo, é também graças a ele. Mais uma grande experiência que o automobilismo me proporciona e que levarei para a vida”.

