Em meio aos contratempos técnicos da Stock Car Pro Series com a introdução dos novos carros da categoria, a organização do campeonato promoveu alterações no calendário da temporada 2025, apurou o Motorsport.com.

A próxima etapa, que seria a quarta do cronograma deste ano e estava marcada para o final de junho, foi adiada para o fim de semana de 28 de setembro, também no Velocitta, circuito localizado em Mogi Guaçu (SP).

Assim, em junho, a mais tradicional categoria do automobilismo brasileiro não terá mais atividades de pista. A próxima rodada do campeonato será no próprio Velocitta, no fim de semana de 20 de julho. Nos dias que antecedem o evento, foram marcados treinos de desenvolvimento, em 15 e 16 de julho.

Dois fins de semanas seguidos no Velocitta entre setembro e outubro

No remanejamento em questão, a rodada que aconteceria no interior paulista em 28 e 29 de junho foi adiada para 27 e 28 de setembro, no mesmo palco, Mogi Guaçu, que agora receberá a Stock Car em dois fins de semana seguidos, já que a etapa programada para o Velocitta em 4 e 5 de outubro está mantida.

NOVO CALENDÁRIO DA STOCK CAR 2025:

Etapa 1 - Interlagos - fim de semana de 4 de maio

Etapa 2 - Cascavel - fim de semana de 25 de maio

Etapa 3 - Velopark - fim de semana de 8 de junho

Etapa 4 - Velocitta - fim de semana de 20 de julho (antecedido por treinos em 15 e 16 de julho)

Etapa 5 - Belo Horizonte - fim de semana de 17 de agosto

Etapa 6 - Cascavel - fim de semana de 7 de setembro

Etapa 7 - Velocitta - fim de semana de 28 de setembro

Etapa 8 - Velocitta - fim de semana de 5 de outubro

Etapa 9 - Rio Grande do Sul (praça a definir) - fim de semana de 26 de outubro

Etapa 10 - Goiânia - fim de semana de 16 de novembro

Etapa 11 - Brasília (a confirmar) - fim de semana de 30 de novembro

Etapa 12 - Interlagos - fim de semana de 14 de dezembro

HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!