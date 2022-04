Stock Car: Agora vice-líder, Casagrande exalta dois top 5 no Rio

Carregar reprodutor de áudio

Gabriel Casagrande conquistou bons resultados na rodada dupla da Stock Car no Rio de Janeiro. Mesmo carregando 30 kg de lastro em uma pista com a reta mais longa da temporada, o piloto da AMattheis Vogel foi protagonista em grandes disputas na etapa para chegar em quarto na prova 1 e em quinto na corrida 2.

“O carro estava muito bem preparado para as duas corridas, com um ritmo forte e alucinante até o final”, disse Casagrande. “Foram muitas disputas e queria dar os parabéns para todos os pilotos. Foram disputas muito limpas, pelo menos as que aconteceram comigo”.

Com os resultados deste final de semana, Casagrande é o vice-líder do campeonato com 98 pontos conquistados e está apenas um atrás de Daniel Serra. Seguindo com objetivo de buscar o bicampeonato, o piloto da AMattheis Vogel segue animado para o próximo desafio da categoria.

“A nossa estratégia de pushes funcionou bem e a equipe segue fazendo um bom trabalho desde o ano passado. Poderíamos ter parado uma volta antes no pit stop da corrida 2, mas o carro continuou bem equilibrado e vamos seguir em busca de tentar o bicampeonato”, completou Casagrande, que largou em 10º na corrida 1 e em sétimo na prova 2.

A Stock Car estará de volta nos dias 14 e 15 de maio no Velocitta localizado em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - PÓDIO: Leclerc passeia, Verstappen quebra e Russell é pódio na Austrália

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: