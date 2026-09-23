Stock Car: Alfredinho Ibiapina e Pedro Piquet trocam experiências na Endurance de Brasília

Alfredinho Ibiapina e Pedro Piquet chegam à inédita prova de duas horas da Stock Car, neste fim de semana, em Brasília, com experiências que se complementam. Enquanto Pedro traz a bagagem das provas de longa duração, Alfredinho, aos 18 anos, será a referência da dupla quando o assunto for o carro.

Mesmo estreante na Stock Car, Alfredinho já completou oito etapas com o atual carro e conhece suas reações. Pedro, por outro lado, fará sua primeira corrida com o modelo.

“Vou passar para ele os sintomas do carro, como ele se comporta nas curvas de alta e de baixa, além das regras da categoria e da dinâmica das corridas. Ele é um piloto muito talentoso e experiente. Acompanho a carreira dele há bastante tempo e sei da capacidade que tem. Com certeza também vou aprender bastante com ele nessa oportunidade”, afirma Alfredinho.

Pedro acumula experiência em provas de três, cinco e seis horas, mas destaca que as duas horas em Brasília deixarão pouca margem para erros. Para ele, o primeiro desafio será justamente a adaptação ao carro.

“Tudo tem que correr bem, sem nenhuma intercorrência. O Alfredinho já conhece bem o carro e como ele se comporta. No meu caso, será mais uma questão de me acostumar com o carro e conseguir chegar a uma velocidade boa para termos uma boa posição de largada. A partir daí, vamos entender a estratégia e quanto cada um vai andar”, explica Pedro.

Os dois se conheceram no kart e já dividiram pódios na KZ. Em Brasília, pela primeira vez estarão no mesmo carro e terão duas horas para transformar essa relação em trabalho de equipe: Alfredinho contribuindo com o que aprendeu sobre o carro ao longo da temporada e Pedro com a experiência de quem já conhece as particularidades de dividir uma corrida, um carro e uma estratégia.

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