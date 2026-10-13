Stock Car: Antepenúltima etapa, Cascavel pode eliminar pretendentes ao título

A Stock Car Pro Series retorna a Cascavel (PR) para a décima etapa da temporada 2026. Entre os dias 16 e 18 de outubro, o Autódromo Internacional Zilmar Beux recebe a principal categoria do automobilismo brasileiro em um momento decisivo na disputa pelo título.

Com três etapas a serem disputadas na temporada e um total de 411 pontos possíveis de serem conquistados, Felipe Fraga, da equipe Eurofarma RC, lidera a classificação a bordo do Mitsubishi Eclipse Cross, somando 789 pontos. Seu companheiro de equipe, Gaetano Di Mauro, aparece em segundo, totalizando 679. Gabriel Casagrande é o terceiro, com 647, seguido por Guilherme Salas, quarto colocado, que tem 638. Sergio Sette Câmara fecha o grupo dos cinco primeiros, totalizando 623.

Com dois descartes a serem aplicados entre as 23 provas que compõem o calendário, Fraga acumula uma vantagem de 110 pontos que embora substancial não é garantia de tranquilidade no grid da Stock Car, uma das categorias mais competitivas do mundo. Para construir essa vantagem, o atual campeão acumulou três vitórias e sete pódios na temporada, posicionando-se como líder nesses quesitos entre os candidatos ao título. Ainda sobre o número de vitórias na temporada, Felipe Baptista, iguala Fraga, com três vitórias no ano, enquanto Di Mauro, Salas, Nelson Piquet Jr. e Léo Reis venceram duas vezes cada. Sette Câmara, Enzo Elias e César Ramos completam a relação de pilotos que já subiram ao degrau mais alto do pódio em 2026.

A Stock Car Pro desembarca no Paraná após a inédita etapa no formato endurance, realizada no fim de setembro, em Brasília (DF). A prova de duas horas no Autódromo Internacional Nelson Piquet terminou com vitória de Sette Câmara e Di Grassi, do Team RC. Guilherme Salas e Arthur Gama terminaram em segundo, enquanto Rafael Reis e Alberto Cattucci completaram o pódio.

Tradição em Cascavel

Cascavel ocupa lugar importante na história da Stock Car. O circuito paranaense já recebeu 37 corridas e é o oitavo que mais sediou provas desde a criação do campeonato. A primeira aconteceu em 9 de dezembro de 1979, ainda na temporada inaugural, quando Alencar Junior conquistou a pole position e Raul Boesel venceu, ambos de Chevrolet Opala.

A visita mais recente ocorreu nos dias 28 e 29 de março, pela segunda etapa de 2026. Na ocasião, o forte calor e o elevado desgaste dos pneus exigiram atenção especial às estratégias. Guilherme Salas venceu a sprint de sábado, enquanto Nelson Piquet Jr. triunfou na prova principal de domingo após ultrapassar Di Mauro na curva do Bacião. As condições daquele fim de semana reforçaram a importância da gestão dos pneus em um traçado de alta velocidade, fator que poderá novamente ser decisivo.

Com 3.058 metros de extensão, oito curvas e sentido anti-horário, o Autódromo Internacional Zilmar Beux tem na velocidade uma de suas principais características. Na atual geração de SUVs, Gaetano Di Mauro estabeleceu a melhor marca de classificação, com 1min00s979n (média de 180,534 km/h), enquanto Enzo Elias é o recordista em corrida, com 1min02s311 (média de 176,675 km/h).

Camilo é o maior vencedor em atividade

Thiago Camilo é o maior vencedor em atividade da Stock Car em Cascavel. O piloto do carro #21 da Mercado Livre Racing Team triunfou três vezes no Zilmar Beux, em 2015, 2020 e 2021, e divide o recorde absoluto da pista com Marcos Gomes, Átila Abreu e Bruno Baptista, que não integram o grid atual.

Camilo acumula 407 largadas na Stock Car, 42 vitórias, 29 poles, 93 pódios e 42 voltas mais rápidas. Em 2026, o paulista ocupa a 13ª posição, soma 470 pontos e subiu duas vezes ao pódio.

Daniel Serra e Julio Campos, por sua vez, são os recordistas de pódios em Cascavel, com sete para cada. Gabriel Casagrande, Ricardo Zonta, Allam Khodair e Felipe Fraga contabilizam cinco aparições entre os três primeiros.

A décima etapa coloca pilotos e equipes diante de um dos circuitos mais rápidos e tradicionais do calendário, em um momento no qual cada resultado ganha peso crescente na definição do campeonato.



Fala, líder!

Felipe Fraga teve um resultado adverso em Brasília, mas segue na liderança e segue ainda com uma vantagem relativamente confortável. Porém, agora com os alertas dos maus resultados ligados.



“Estou animado para correr em Cascavel, uma pista de que gosto muito e onde temos conseguido bons resultados com o carro novo. A previsão indica muita chuva, o que pode movimentar bastante a corrida, mas sempre fomos muito bem nessas condições, então estou confiante. Chegamos às três últimas etapas na liderança e com uma boa vantagem, mas sabemos que precisamos terminar as provas. Tivemos duas quebras nas últimas corridas, o que nos deu um susto, mas, comparando com o mesmo momento do ano passado, temos mais pontos. Estou muito feliz com a liderança e bastante confiante para essa reta final”, afirmou Fraga.

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