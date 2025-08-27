Enquanto se prepara para disputar a penúltima etapa do campeonato de sprint da Porsche Cup no Estoril, Antonella Bassani foi confirmada como a substituta do bicampeão da Stock Car Rubens Barrichello na etapa dos dias 27 e 28 de setembro, no Velocitta.

Inicialmente prevista para junho, a quarta corrida da temporada 2025 da Stock Car foi remarcada para setembro em virtude de testes extras necessários para resolver alguns problemas técnicos dos SUVs introduzidos na categoria em 2025. Ocorre que Barrichello já tinha um compromisso anteriormente assumido para o último fim de semana de setembro, de modo que não poderia comparecer para competir no Velocitta.

A primeira mulher a cravar pole, vencer corrida e campeonato na história de 20 anos da Porsche Cup, Antonella Bassani foi escolhida para assumir o SUV #111 preparado pela equipe Full Time.

Esta será a primeira participação da catarinense de 19 anos de idade na Stock Car. Campeã da Porsche Challenge em 2023 e vice no ano passado, Antonella tem quilometragem no esporte a motor. Finalista do programa global FIA Girls On Track e dona de trajetória impressionante no kart, a competidora acelerou também no TCR South America, em dupla com sua mentora, Bia Figueiredo.

Coincidentemente, Bia foi a última pilota a acelerar em tempo integral na Stock Car, na temporada 2019 e, antes disso, teve experiência de guiar pela Full Time, a equipe chefiada por Mauricio Ferreira e com a qual Rubens Barrichello disputou todas as corridas de sua trajetória na Stock Car e levantou, no último fim de semana, o título brasileiro da NASCAR Brasil logo em sua primeira participação (e a da equipe) no evento.

Mauricio Ferreira, chefe de equipe da Full Time, disse: “A Full Time tem histórico de dar oportunidades a jovens talentos do esporte a motor e estamos ansiosos para trabalhar com a Antonella. Apesar de jovem, ela mostrou muito potencial representando as cores da Mobil na Porsche Cup e ficamos motivados em tê-la na equipe para a etapa do Velocitta”.

Bassani disse: “Todo piloto que compete profissionalmente no Brasil tem o sonho de correr na Stock Car e fico muito contente com a oportunidade, especialmente por acelerar no carro de um grande ídolo como é o Rubens Barrichello. Agradeço a Mobil pela chance, por acreditar no meu trabalho e à Porsche Cup, que me proporcionou mostrar o talento nos carros. Estou muito motivada para conhecer todos na Full Time e competir no Velocitta".

Rubinho Barrichello disse: “Primeiro de tudo eu queria agradecer a Mobil por entender toda situação. Para mim foi muito difícil, mas com a mudança de data da Stock Car inviabilizou a programação. E quando vi que seria a Antonella a assumir meu carro me deixou muito feliz. Desejo toda sorte do mundo a ela. E….Cuida bem do carro, hein Antonella, que estou chegando depois".

Antes de dedicar sua atenção de forma integral à Stock Car, Antonella acelera neste fim de semana pela categoria principal da Porsche Cup, a Carrera, no Estoril. A temporada 2025 marca sua transição para os carros mais potentes do evento, em um ano marcado por adaptação. Antonella aparece em sexto na tabela de classificação, com dois pódios. Em 2024, ela venceu uma das corridas da Challenge no Estoril e foi ao pódio na segunda prova.

