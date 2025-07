Uma reunião na tarde desta sexta-feira (11) entre a Vicar, organizadora da Stock Car Pro Series, e as equipes da categoria, transferiu para o Circuito dos Cristais, situado em Curvelo (MG), a quinta etapa da temporada 2025, em substituição à etapa de Belo Horizonte. Agendado para o final de semana de 16 e 17 de agosto, o encontro marcará o retorno da principal categoria brasileira ao traçado mineiro, que já sediou duas rodadas duplas, nas temporadas de 2016 e 2017.

Na última segunda-feira (7), ao anunciar o cancelamento da etapa de rua em Belo Horizonte, então correspondente à quinta etapa, o mesmo grupo havia optado por levar a disputa para Cascavel (PR), um traçado considerado desafiador e por isso listado entre os prediletos dos pilotos no Brasil.

Mas após ponderações nesta sexta, visando manter a diversidade de circuitos no calendário, equipes e organizadores consideraram que Curvelo seria o local ideal para a rodada dupla — com provas no sábado (16/08), e domingo, (17/08). A etapa de abertura do TCR Brasil e sétima rodada do TCR South America também serão realizadas naquelas datas em Curvelo.

A mesma decisão representou o retorno da sexta etapa para Cascavel, que continua agendada para o final de semana de 6 e 7 de setembro. Dessa forma, o evento não será mais realizado no autódromo gaúcho do Velopark.

Com isso, a primeira metade da temporada 2025 da Stock Car contará com cinco pistas diferentes em seis etapas: Interlagos (1ª rodada), Cascavel (2ª), Velopark (3ª), Velocitta (4ª), Curvelo (5ª) e Cascavel (6ª) – a única que será repetida neste período.

