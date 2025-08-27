Promotora das principais categorias do Brasil, a Vicar anunciou nesta terça-feira (26) que a nona etapa da BRB Stock Car Pro Series e a sexta etapa da Turismo Nacional serão disputadas no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande (MS), nos dias 25 e 26 de outubro. A confirmação oferece à principal categoria do país um novo desafio no mix de pistas programadas para 2025, já que o traçado de 3.443 metros da Região Centro-Oeste não sedia provas da Stock há seis anos.

A última apresentação da BRB Stock Car no Orlando Moura aconteceu no final de semana dos dias 10 e 11 de agosto de 2019, quando Thiago Camilo e Rubens Barrichello venceram as duas provas da etapa. O traçado estreou na Stock Car em 2002, com vitória do ex-piloto Beto Giorgi em rodada simples – ou seja, com apenas uma prova no final de semana. Naquela temporada, Giorgi venceu também em Brasília e, no ano anterior, no Rio de Janeiro, completando seu cartel de três primeiros lugares na BRB Stock Car.

“Esta temporada está sendo bem atípica, em função da menor disponibilidade de traçados diferentes em todo o Brasil, muitos deles em obras ou ainda preparando adequações. Por isso, mantivemos essa data em aberto para que pudéssemos fazer a melhor opção no momento adequado, dentro das melhores condições de pista”, diz Lincoln Oliveira, CEO da Vicar.

“Correr em Campo Grande será uma grande oportunidade para inserir mais diversidade técnica no mix do campeonato, além de levar a Stock e a TN para uma praça que não visitamos há anos. Foi uma boa opção, e estamos confiantes de que será mais um grande evento nesta temporada”, finalizou o executivo.

Goiânia

No mesmo anúncio, a Vicar informou que, devido a atrasos na obra, o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna não poderá receber, no fim de semana de 16 de novembro, a décima etapa da BRB Stock Car e a sétima rodada da Turismo Nacional em 2025.

O tradicional autódromo localizado na Região Centro-Oeste do Brasil passa por uma ampla reformulação para voltar a receber o Mundial de MotoGP em 2026 – que competiu lá nas temporadas de 1987 a 1989. A Vicar mantém a data original anunciada no início do ano para a etapa de Goiânia, mas informou que está em processo de avaliação de um novo local, que será definido em breve.

Já com as modificações, confira as próximas etapas da BRB Stock Car, Stock Light e Turismo Nacional:

BRB Stock Car Pro Series, temporada 2025

6ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR)

7ª etapa: 28 de setembro, Velocitta (SP)

8ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

9ª etapa: 26 de outubro, Campo Grande (MS)

10ª etapa: 16 de novembro, local a definir

11ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF)

12ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

Stock Light, temporada 2025

4ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR)

5ª etapa: 28 de setembro, Velocitta (SP)

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF)

Turismo Nacional, temporada 2025

5ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR)

6ª etapa: 26 de outubro, Campo Grande (MS)

7ª etapa: 16 de novembro, local a definir

8ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

