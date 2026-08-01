Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Stock Car

Stock Car anuncia mudanças no calendário de 2026; confira

Categoria substituiu dois autódromos inicialmente escalados devido à falta de infraestrutura; datas continuam preservadas

Redação Motorsport.com
Editado:
Felipe Massa; TMG Racing

Foto de: Rodrigo Guimarães

Stock Car divulgou, nesta sexta-feira, atualizações no calendário da temporada 2026. A categoria substituiu alguns autódromos originalmente previstos e realocou corridas especiais. 

Leia também:

Por conta da infraestrutura das 'praças' inicialmente escolhidas, as mudanças foram necessárias. Contudo, a Stock reforça que as datas não sofreram alterações e o planejamento segue 100% preservado.

Confira as mudanças: 

8ª Etapa — 04 a 06/09
Em razão do atraso nas obras de inauguração do Autódromo de Chapecó, causado pelo alto volume de chuvas na região, a etapa muda de praça para o Autódromo Circuito dos Cristais, em Curvelo/MG.

9ª Etapa — 25 a 27/09
O Autódromo Nelson Piquet, em Brasília - DF, segue confirmado como sede, porém receberá a Corrida de Duplas, tradicional prova de endurance que retorna ao calendário. A Corrida do Milhão não será mais realizada nesta etapa.

10ª Etapa — 16 a 18/10
Devido às obras de recapeamento no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia GO — necessárias após os problemas de esfarelamento do asfalto registrados neste ano —, a etapa muda para o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel - PR.

11ª Etapa — 13 a 15/11
O Autódromo do Velopark, na grande Porto Alegre, já confirmado para esta data, ganha um upgrade especial: será a nova sede da Corrida do Milhão, penúltima etapa da temporada.

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Felipe Baptista vence corrida principal do Velocitta marcada por acidente entre Foresti e Campos; assista

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

F1 - Hamilton confia em evolução da Ferrari no 2º semestre: “Estarei mais forte”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Hamilton confia em evolução da Ferrari no 2º semestre: “Estarei mais forte”

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa noturna de Cuiabá

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Cuiabá
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa noturna de Cuiabá

F1: Verstappen e Wolff são flagrados juntos nas férias e reacendem rumores sobre ida à Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Verstappen e Wolff são flagrados juntos nas férias e reacendem rumores sobre ida à Mercedes

Últimas notícias

Stock Car anuncia mudanças no calendário de 2026; confira

Stock Car
STCK Stock Car
Stock Car anuncia mudanças no calendário de 2026; confira

NASCAR Brasil: Tozzo fecha segundo treino livre na liderança em Cuiabá

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Cuiabá
NASCAR Brasil: Tozzo fecha segundo treino livre na liderança em Cuiabá

F1: Aston Martin prevê melhora de até 30cv de potência com novo motor Honda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Aston Martin prevê melhora de até 30cv de potência com novo motor Honda

Murilo Rocha termina no top10 na noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Cuiabá
Murilo Rocha termina no top10 na noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá