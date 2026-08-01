Stock Car anuncia mudanças no calendário de 2026; confira

A Stock Car divulgou, nesta sexta-feira, atualizações no calendário da temporada 2026. A categoria substituiu alguns autódromos originalmente previstos e realocou corridas especiais.

Por conta da infraestrutura das 'praças' inicialmente escolhidas, as mudanças foram necessárias. Contudo, a Stock reforça que as datas não sofreram alterações e o planejamento segue 100% preservado.

Confira as mudanças:

8ª Etapa — 04 a 06/09

Em razão do atraso nas obras de inauguração do Autódromo de Chapecó, causado pelo alto volume de chuvas na região, a etapa muda de praça para o Autódromo Circuito dos Cristais, em Curvelo/MG.

9ª Etapa — 25 a 27/09

O Autódromo Nelson Piquet, em Brasília - DF, segue confirmado como sede, porém receberá a Corrida de Duplas, tradicional prova de endurance que retorna ao calendário. A Corrida do Milhão não será mais realizada nesta etapa.

10ª Etapa — 16 a 18/10

Devido às obras de recapeamento no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia GO — necessárias após os problemas de esfarelamento do asfalto registrados neste ano —, a etapa muda para o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel - PR.

11ª Etapa — 13 a 15/11

O Autódromo do Velopark, na grande Porto Alegre, já confirmado para esta data, ganha um upgrade especial: será a nova sede da Corrida do Milhão, penúltima etapa da temporada.

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