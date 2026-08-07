A Stock Car suspendeu as atividades de pista desta sexta-feira (07) da etapa de Santa Cruz do Sul após o paddock ser atingido duramente por um vendaval que passou pela cidade na noite de quinta-feira, causando diversos danos.

Por isso, a programação do fim de semana precisou ser alterada, especialmente o sábado. Com o cancelamento dos dois treinos livres da sexta-feira, os pilotos agora farão apenas um treino antes da classificação, o qual acontecerá no sábado de manhã. O Grupo 1 irá para a pista às 8h e o Grupo 2 às 9h.

A classificação e a corrida sprint continuarão no sábado, mas em horários alternativos. A sessão classificatória, previamente marcada para às 8h30min, acontecerá às 11h e a corrida curta, antes prevista para às 12h, será às 15h20min. A corrida principal está mantida no domingo, às 12h10min.

O Rio Grande do Sul vive um período de instabilidade climática, com a Defesa Civil emitindo um alerta na quinta-feira (06) sobre a possibilidade de tempestades severas, com ventos de mais de 100km/h.

A tempestade veio com força na noite de quinta-feira, deixando um rastro de destruição na região. O paddock foi duramente atingido, com boa parte das estruturas temporárias sendo destruídas pela força dos ventos. Além da Stock Car, a Turismo Nacional também corre neste fim de semana em Santa Cruz.

Programação atualizada

Sábado, 8 de agosto

08h00 - Stock Pro Series - Treino Livre (1º Grupo)

09h00 - Stock Pro Series - Treino Livre (2º Grupo)

10h00 - Turismo Nacional - Treino Oficial

11h00 - Stock Pro Series - Treino Classificatório

12h00 - Turismo Nacional - Treino Oficial

15h21 - Stock Pro Series - Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

16h30 - Turismo Nacional - Classificação Q1

16h55 - Turismo Nacional - Classificação Q2

Domingo, 9 de agosto

07h28 - Turismo Nacional - Endurance (2 horas + 1 volta)

12h13 - Stock Pro Series - Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)

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