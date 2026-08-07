Stock Car anuncia nova programação de Santa Cruz do Sul após cancelamento das atividades de sexta; confira
Categoria suspendeu treinos devido a danos causados por tempestade
A Stock Car suspendeu as atividades de pista desta sexta-feira (07) da etapa de Santa Cruz do Sul após o paddock ser atingido duramente por um vendaval que passou pela cidade na noite de quinta-feira, causando diversos danos.
Por isso, a programação do fim de semana precisou ser alterada, especialmente o sábado. Com o cancelamento dos dois treinos livres da sexta-feira, os pilotos agora farão apenas um treino antes da classificação, o qual acontecerá no sábado de manhã. O Grupo 1 irá para a pista às 8h e o Grupo 2 às 9h.
A classificação e a corrida sprint continuarão no sábado, mas em horários alternativos. A sessão classificatória, previamente marcada para às 8h30min, acontecerá às 11h e a corrida curta, antes prevista para às 12h, será às 15h20min. A corrida principal está mantida no domingo, às 12h10min.
O Rio Grande do Sul vive um período de instabilidade climática, com a Defesa Civil emitindo um alerta na quinta-feira (06) sobre a possibilidade de tempestades severas, com ventos de mais de 100km/h.
A tempestade veio com força na noite de quinta-feira, deixando um rastro de destruição na região. O paddock foi duramente atingido, com boa parte das estruturas temporárias sendo destruídas pela força dos ventos. Além da Stock Car, a Turismo Nacional também corre neste fim de semana em Santa Cruz.
Programação atualizada
Sábado, 8 de agosto
08h00 - Stock Pro Series - Treino Livre (1º Grupo)
09h00 - Stock Pro Series - Treino Livre (2º Grupo)
10h00 - Turismo Nacional - Treino Oficial
11h00 - Stock Pro Series - Treino Classificatório
12h00 - Turismo Nacional - Treino Oficial
15h21 - Stock Pro Series - Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)
16h30 - Turismo Nacional - Classificação Q1
16h55 - Turismo Nacional - Classificação Q2
Domingo, 9 de agosto
07h28 - Turismo Nacional - Endurance (2 horas + 1 volta)
12h13 - Stock Pro Series - Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)
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