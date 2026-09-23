Stock Car: Ao lado de irmão, Felipe Baptista mira bom resultado em endurance para retomar sequência de conquistas

A Stock Car realiza neste domingo (27) a primeira corrida endurance de sua história, marcada para o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). Piloto que defende a CAR Racing, Felipe Baptista busca um bom resultado na disputa e dividirá o carro com o irmão, Vitor Baptista, visando seguir no grupo dos dez melhores da tabela de classificação.

O titular do carro número 121 da CAR Racing enfileirou vitórias em três etapas seguidas, disputadas em Cuiabá, Velocitta e Santa Cruz do Sul. Tal desempenho o alçou ao top 10 da classificação. Em um final de semana de corrida única com dois segmentos e oferecendo a mesma quantidade de pontos de uma etapa com duas provas, Felipe espera, junto de Vitor, conseguir um bom resultado para avançar na tabela de classificação.



“Meu irmão é meu ídolo até hoje e a gente já correu juntos algumas vezes. Espero que a gente possa, em dupla, trazer um bom resultado, quem sabe uma vitória na corrida deste ano, para avançar no campeonato”, disse Felipe Baptista.



A programação da etapa de Brasília contempla dois treinos livres na sexta-feira e a classificação no sábado. A largada para a corrida Endurance da Stock Car está prevista para 12h10, com previsão de duas horas de prova e transmissão ao vivo de Band, Bandsports e YouTube.

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