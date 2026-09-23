Stock Car: Ao lado de irmão, Felipe Baptista mira bom resultado em endurance para retomar sequência de conquistas
Piloto divide carro com Vitor Baptista em prova de longa duração marcada para Brasília
Felipe Baptista
Foto de: Caíque Roberto
A Stock Car realiza neste domingo (27) a primeira corrida endurance de sua história, marcada para o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). Piloto que defende a CAR Racing, Felipe Baptista busca um bom resultado na disputa e dividirá o carro com o irmão, Vitor Baptista, visando seguir no grupo dos dez melhores da tabela de classificação.
O titular do carro número 121 da CAR Racing enfileirou vitórias em três etapas seguidas, disputadas em Cuiabá, Velocitta e Santa Cruz do Sul. Tal desempenho o alçou ao top 10 da classificação. Em um final de semana de corrida única com dois segmentos e oferecendo a mesma quantidade de pontos de uma etapa com duas provas, Felipe espera, junto de Vitor, conseguir um bom resultado para avançar na tabela de classificação.
“Meu irmão é meu ídolo até hoje e a gente já correu juntos algumas vezes. Espero que a gente possa, em dupla, trazer um bom resultado, quem sabe uma vitória na corrida deste ano, para avançar no campeonato”, disse Felipe Baptista.
A programação da etapa de Brasília contempla dois treinos livres na sexta-feira e a classificação no sábado. A largada para a corrida Endurance da Stock Car está prevista para 12h10, com previsão de duas horas de prova e transmissão ao vivo de Band, Bandsports e YouTube.
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