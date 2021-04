STOCK CAR AO VIVO: Assista à etapa de Goiânia que abre campeonato de 2021

A espera terminou. A maior categoria do automobilismo brasileiro finalmente dá a largada para a temporada 2021. A Stock Car Pro Series realiza neste domingo em Goiânia as duas primeiras corridas do ano, das 24 previstas.

Serão duas baterias, com a primeira, de 25 minutos, obedecendo a ordem do grid de largada, que foi definido neste sábado, e a segunda de 20 minutos com o já tradicional grid invertido a partir da 10ª posição.

Além do formato das provas, a Stock apresenta este ano uma série de novidades no grid, com a chegada de Felipe Massa e Tony Kanaan, se juntando ao já estrelado campeonato.

Outra novidade é a transmissão das corridas. No Motorsport.com você poderá assistir todas as corridas, por meio da plataforma do Motorsport.tv, que também levará a Stock ao mundo todo, com transmissões em inglês e russo.

