A espera finalmente acabou. A temporada de 2021 da Stock Car Pro Series já movimenta o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, com o treino que define o grid de largada para a corrida 1 de domingo.

Pela primeira vez a maior categoria do automobilismo brasileiro estará ao vivo no mundo todo, por meio do Motorsport.tv. No Brasil, você pode assistir as corridas também no Motorsport.com e em português, confira.

PODCAST: Por que a temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.