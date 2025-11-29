Stock Car: Após alta, JP vai ao autódromo e promete falar sobre causas do acidente “na hora certa”

"Um susto enorme". Foi assim que JP de Oliveira definiu o acidente desta sexta-feira (28) em Brasília, quando acabou atingindo Bruno Baptista que havia rodado à sua frente, na curva 0 do traçado do Autódromo Internacional Nelson Piquet.

O piloto da Full Time foi atendido no local e foi levado para um hospital local. Após exames, ele teve alta na noite desta sexta-feira e permaneceu na capital federal. JP aproveitou para visitar a equipe no autódromo para acompanhar as atividades de pista.

“Foi um susto enorme”, disse JP para as redes sociais da equipe Full Time. “Passei por vários exames no hospital, até à noite, fizemos tomografia, ressonância. Teve algumas coisas que que não passaram completamente em vão. A gente teve uma fissura na bacia, teve um trincado na coluna na T12 (coluna torácica).”

“Mas, graças a Deus, estamos aqui falando, estamos bem, isso que importa acho que saúde prevalece então acho que, antes de antes de falar sobre causas, bom a gente parar para ter gratidão, porque eu sou muito grato por ter essa chance de estar aqui, acho que é isso acima de tudo.”

JP prometeu mais detalhes sobre o acidente e as causas deste “susto enorme”.

“Agora que tem muito a se falar sobre o que aconteceu, tem e eu não quero falar de forma curta, eu vou falar isso na hora certa”, concluiu.

