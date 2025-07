O final de semana da quarta etapa da Stock Car Pro Series, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), teve dois desempenhos consistentes de Felipe Baptista.

O piloto da CAR Racing KTF ficou com a segunda colocação após largar da 12ª colocação na Corrida 1, disputada no sábado (19), e neste domingo (20) teve que deixar a posição de honra do grid e largar dos boxes após o acelerador não responder quando o pelotão sairia para a volta de apresentação. Apesar do problema, o piloto terminou em nono lugar, escalando 22 posições.

“Uma pena eu nem ter conseguido sair do grid e ter que largar dos boxes, mas analisando o copo meio cheio, foi uma boa corrida e o que nós fizemos foi algo realmente fora do normal. Provamos que temos velocidade quando temos a oportunidade e isso também mostra a capacidade da equipe dentro da competição. Vamos focar no nosso trabalho na pista que está sendo entregue da melhor forma possível”, disse o piloto.

Na primeira volta da prova, o piloto do Mitsubishi Eclipse Cross #121 ganhou duas posições. Na terceira volta, o Safety Car foi acionado e a relargada aconteceu no sexto giro. Felipe estava na 24ª posição no momento da abertura da janela de pit stop e parou na volta 8.

Na volta 19, novo acionamento do Safety Car, com o piloto em 19º. A relargada ocorreu na volta 21, e Felipe aproveitou para realizar uma ultrapassagem dupla no primeiro setor da pista. Na última volta da prova o piloto ocupava a 12ª colocação e ainda ganhou mais três posições, cruzando a linha de chegada em nono com 31 carros no grid.

A próxima etapa da Stock Car Pro Series está marcada para os dias 16 e 17 de agosto no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). “Agora é pensar na próxima etapa em Curvelo, que é uma pista que eu não conheço. O simulador ajuda bastante, então vou aproveitar para fazer bastante simulador e chegar lá pronto”, avaliou Baptista.

NOVOS REPÓRTERES, só 15 GPs na Globo, NARRAÇÃO e +: ANÁLISE da F1 fora da Band. E MAX? Projeto Motor

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #343:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!