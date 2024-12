Uma das novidades mais aguardadas da atual temporada foi apresentada neste sábado (14), em Interlagos. O Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car foi mostrado ao público e à imprensa durante a etapa final da Stock Car Pro Series, campeonato que adotará os SUVs como base a partir da temporada de 2025.

O Eclipse completa o grid que também contará com as versões Stock Car dos modelos Chevrolet Tracker e o Toyota Corolla Cross – ambos já apresentados.

“É uma sensação incrível levar nossa marca de volta ao grid da Stock Car. Ainda mais nesse momento de revolução tecnológica da categoria. É o momento certo para entrarmos para valer”, disse Mauro Luis Correia, CEO da Mitsubishi Motors.

“A Stock Car é uma plataforma importante para as fabricantes presentes no Brasil e será o ambiente ideal para destacarmos a esportividade e paixão que fazem parte do DNA da nossa marca. O Eclipse Cross Stock Car ficou não apenas lindo, mas também inspirador para quem curte automobilismo".

'Esperamos entrar para competir em alto nível já em nossa temporada de estreia e essa motivação com certeza vai contagiar os fãs da marca. Bora acelerar!”, completou o executivo.

"É uma honra extraordinária para a categoria receber uma terceira fabricante de prestígio internacional. A apresentação do Eclipse Cross nos encheu de entusiasmo e 2025 promete um espetáculo único com estas três potências da indústria automotiva disputando cada volta", declarou Lincoln Oliveira, controlador da Vicar e promotor da Stock Car.

“A estreia dos novos carros na próxima temporada tem gerado uma expectativa sem precedentes. O retorno da Mitsubishi às pistas representa um momento histórico para o automobilismo nacional. Os fãs podem se preparar: teremos um espetáculo memorável nas pistas", completou Oliveira.

"Com o lançamento do Eclipse Cross, alcançamos um marco significativo ao apresentar os três projetos ainda em 2024, incluindo as versões Stock Car do Tracker e do Corolla Cross", afirmou Enzo Bortoleto, CEO da Audacetech, braço tecnológico do Grupo Veloci, que controla a Vicar, promotora da Stock Car.

"Desenvolver estes três projetos para a próxima temporada foi um desafio extraordinário, considerando que os veículos integram sistemas e componentes customizados por especialistas de diversos países. Os resultados nos testes têm superado nossas expectativas".

"Em 2025, pilotos, equipes e espectadores testemunharão uma nova era do automobilismo com carros verdadeiramente excepcionais nas pistas", completou Enzo Bortoleto.

Assim como seus rivais de 2025, o Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car utiliza como base o Audace SNG01, projeto da Audacetech. Mais leve, estável e veloz que os carros utilizados até 2024, o Eclipse Cross chega para integrar um projeto repleto de tecnologia de competição automotiva, incluindo também um pacote de conectividade que deve revolucionar a forma como as corridas da categoria são assistidas dentro e fora dos autódromos.

Bicampeã da categoria, a Mitsubishi encerrou uma bem-sucedida primeira passagem pela Stock Car em 2008. Com ampla contribuição para o esporte brasileiro, a fábrica japonesa promove há 25 anos a Mitsubishi Cup, maior rally cross-country da América Latina, e apoia iniciativas em várias modalidades, como esporte à vela, ciclismo e tênis, por exemplo.

A primeira participação da marca dos três diamantes na Stock Car durou quatro temporadas, entre 2005 e 2008. Neste período, a Mitsubishi foi representada por 37 pilotos, realizou 48 corridas e conquistou 16 vitórias, 13 poles, 15 voltas mais rápidas e 38 pódios, além dos títulos alcançados em 2006 e 2007 por Cacá Bueno.

Em 2025, após 17 anos de sua última corrida na Stock, a fabricante japonesa voltará ao grid no final de semana de 2 a 4 de maio, durante a etapa de abertura da próxima temporada.

A sigla SNG01 significa “Stock New Generation 01”. Homologados pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), os novos carros da Stock Car 2025 foram criados pela Audacetech em parceria com ArcelorMittal, IPT e SENAI.

O desenvolvimento utilizou simulação computacional da Siemens e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Com fabricação brasileira da Magna Compósitos, a carroceria em material compósito inclui fibra de carbono, aramida, fibra de vidro e kevlar.

Desde outubro de 2024, o controle de processos de fabricação utiliza softwares de inteligência artificial de última geração operados pela brasileira Tractian. Motor e suspensão também utilizam elementos de competição, produzidos pela gaúcha MTR Performance Parts. Especialmente fabricado para a Stock Car, o volante de direção é da holandesa Grid Engineering.

Os carros da nova geração SUV da Stock Car serão empurrados por motor turboalimentado de 2,1 litros, com aproximadamente 500cv de potência, alimentados pela gasolina Petrobras Podium.

De fabricação britânica, o câmbio de competição XTrac é sequencial e semiautomático, com seis velocidades. Um dos destaques no quesito conectividade é o sistema Qualcomm Snapdragon 5G, com sensorização de diversas funções do carro, que entre outras atribuições irá proporcionar a primeira telemetria de competição empregada por uma categoria brasileira.

Dotados de amortecedores reguláveis e importados Penske Racing, os novos carros da Stock Car trazem suspensão independente nas quatro rodas, com triângulos sobrepostos (“duplo A”) e sistema pushrod.

Já o conjunto de rodas desenvolvidas no Brasil pela Mangels esconde os discos ventilados Hipper Freios, pastilhas Cobreq (desenvolvidos especificamente para a Stock Car) e pinças de competição da britânica AP Racing, operados por seis pistões na dianteira e quatro na traseira.

O cockpit tem monitor e painel dotados de dezenas de novas funções, além de uma inédita câmera interna de 360º, que será utilizada durante as transmissões das corridas da Stock Car Pro Series e também pelo novo aplicativo oficial da categoria, o Paddock Fan.

Ficha técnica do Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car

Motor: Audacetech

Especificação: quatro cilindros, 2,1 litros, turboalimentado, 16 válvulas e injeção eletrônica, 500 cv (7.600 rpm). Torque 580 Nm (de 4.000 a 6.800 rpm). RPM máximo: 7.600

Eletrônica: Fueltech (Brasil)

Painel: Fueltech FT700 Plus

Peso: 1.100kg (2kg por cv)

Câmbio: XTrac (Inglaterra) modelo P1529, sequencial e semiautomático, seis marchas, é acionado pelo piloto, mas o mecanismo gerencia o engate. Trocas acionadas por borboletas no volante. Tração traseira

Suspensão: independente nas quatro rodas. Triângulos sobrepostos (“duplo A”). Sistema pushrod. Amortecedores reguláveis de competição

Amortecedores: Penske Racing (EUA)

Conectividade: Qualcomm Snapdragon 5G, com sensorização de diversas funções do carro

Visibilidade: câmeras integradas ao chassi com visão dianteira e traseira, além de câmera 360 graus interna. As duas primeiras disponíveis no display do piloto. As três usadas em transmissão de prova e app

Aerodinâmica: SUV ajustada para competição, DRS (asa móvel em fibra de carbono)

Projeto: Audacetech, ArcelorMittal, IPT e SENAI

Carroceria: Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car. Material compósito (incluindo fibra de carbono, fibra de vidro, aramida e kevlar), simulações e testes. Fabricação Magna Compósitos (Brasil)

Chassi: aço DP980R ArcelorMittal, da família de Aços Avançados de Alta Resistência, chancela IPT. Homologação CBA

Entreeixos: 2.750 mm Freios, dianteiros e traseiros: discos ventilados especiais Hipper Freios, pastilhas Cobreq (de competição), com pinças de competição AP Racing (Inglaterra). Seis pistões na dianteira e quatro na traseira

Direção: sistema pinhão/cremalheira, acionamento elétrico

Simulação computacional: IPT e Siemens

Fabricação e prototipagem: ESPAS (Brasil) e Audacetech

Elementos de competição (motor e suspensão): MTR (Brasil)

Volante: Grid Engineering (Holanda), modelo Stock Car

Rodas: Mangels, liga leve, medidas 11,5 x 18 polegadas (diâmetro x largura)

Pneus: Hankook (Coreia do Sul) medidas 300-680x18

Combustível: Gasolina Podium

Tanque: instalado em cofre de fibra de carbono, é um contêiner de borracha deformável e resistente desenvolvido especialmente para competição, seguindo a classificação standard FT3 da FIA. Válvula de segurança anticapotagem e capacidade ajustável

Segurança: estrutura tubular em aço DP980R ArcelorMittal, proteção antichama por paredes corta-fogo com chapas de alumínio e revestimento resistente ao calor, estruturas do tipo crash box na dianteira e traseira em alumínio para absorção de impacto. Estruturas laterais em carbono, kevlar e aramida para absorção de impacto e dissipação de energia. Banco do piloto projetado e fabricado nos EUA com certificação FIA

Primeira passagem da Mitsubishi na Stock Car Pro Series

Modelo: Mitsubishi Lancer

Temporadas: 4 (2005, 2006, 2007, 2008)

Estreia: 1º de maio de 2005, Interlagos (SP)

Corridas: 48

Vitórias: 16

Primeira vitória: Ingo Hoffmann, 24 de julho de 2005, Curitiba (PR)

Última vitória: Cacá Bueno, 23 de novembro de 2008, Tarumã (RS)

Poles: 13

Primeira pole: Christian Fittipaldi, 29 de outubro de 2005, Buenos Aires (Argentina)

Última pole: Cacá Bueno, 6 de dezembro de 2008, Interlagos (SP)

Voltas mais rápidas: 15

Primeira volta mais rápida: Wanderley Reck Jr., 15 de maio de 2005, Curitiba (PR)

Última volta mais rápida: Cacá Bueno, 23 de novembro de 2008, Tarumã (RS)

Pódios: 38

Primeiro pódio: Valdeno Brito, 15 de maio de 2005, Curitiba (PR)

Último pódio: Ingo Hoffmann, 7 de dezembro de 2008, Interlagos (SP)

Títulos: 2 (Cacá Bueno, 2006 e 2007)

Pilotos: 37

Última prova: 7 de dezembro de 2008, Interlagos (SP)

Mais vitórias a bordo de Mitsubishi na Stock Car: Cacá Bueno, 9

Mais poles a bordo de Mitsubishi na Stock Car: Cacá Bueno, 4

Mais voltas mais rápidas a bordo de Mitsubishi na Stock Car: Cacá Bueno, 5

Mais pódios a bordo de Mitsubishi na Stock Car: Cacá Bueno, 14



