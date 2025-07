Piloto da TOYOTA GAZOO Racing na Stock Car, Arthur Gama terminou a sexta-feira de treinos livres no Velocitta, autódromo que recebe a quarta etapa da temporada 2025, satisfeito com seu Toyota Corolla Cross. Quinto melhor de seu grupo, o gaúcho foi o 12º mais veloz do dia em Mogi Guaçu (SP), e destacou a evolução de seu equipamento em uma atividade que teve grande variação de temperatura entre os dois grupos.

“O carro evoluiu da manhã para o treino da tarde. Agora a gente usou pneus novos, e acho que a maior parte das equipes também. Terminei meu grupo na quinta posição e houve uma diferença de temperatura entre os dois grupos. Gostei do carro e tenho a evoluir ainda para o sábado. Vamos ver o que podemos melhorar, mas estamos em um bom desenvolvimento para a classificação. Vamos buscar largar na frente”, disse Gama.

O gaúcho também celebrou a realização de treinos extras ao longo da semana na pista localizada no interior paulista. De acordo com Gama, os testes ajudaram todos os times que compõem o grid da Stock Car a evoluir o carro, que tem em 2025 seu primeiro ano de uso no principal campeonato do esporte a motor brasileiro.

“Se não tivéssemos esses treinos, acho que seria um dia bem pior. Essas atividades ajudaram muito a categoria a fazer atualizações e diminuir as quebras. Houve evolução para as equipes e também para a categoria”, seguiu Gama, que mostra otimismo para a classificação marcada para este sábado, mirando o grupo dos 12 melhores.

“Hoje a gente foi 12º. Estamos na janela de inversão de posições para a Sprint, então vamos seguir focados, pensando no nosso, que tudo vai dar certo amanhã”, completou Gama, dono do carro número 9 da TOYOTA GAZOO Racing na Stock Car.

A programação da Stock Car terá sequência neste sábado (19), primeiro com a classificação e depois com a corrida Sprint, marcada para 14h10. O domingo conta com a corrida principal, que tem largada às 12h05 e transmissão de Band, Sportv e YouTube.

