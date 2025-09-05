Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo
Piloto do Toyota Corolla Cross número 9 é destaque ao ser o mais rápido com pista molhada do grupo que abriu as atividades da sexta etapa da temporada no Autódromo Zilmar Beux
Arthur Gama(Caíque Roberto/RF1)
Foto de: Divulgacao
Piloto que defende a TOYOTA GAZOO Racing na Stock Car, Arthur Gama foi o segundo mais veloz na sessão que abriu as atividades da sexta etapa da temporada 2025, realizada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). O gaúcho, que faz seu ano de estreia na categoria, liderou o grupo que abriu o treinamento com pista molhada, e ficou 0s002 distante do melhor tempo.
Por conta de uma forte neblina na região do autódromo, o treino que seria realizado pela manhã foi adiado, com os pilotos partindo para a pista apenas na parte da tarde para atividades oficiais. Com asfalto molhado, Gama foi um dos destaques ao se colocar nas primeiras posições com o Toyota Corolla Cross número 9.
“O resultado foi muito positivo. Um treino na chuva, com pista molhada, em que eu liderei na maior parte do tempo. No final, fiquei com o segundo melhor tempo por 0s002, uma diferença mínima. Estou muito feliz com o resultado e vamos ver com a equipe o que podemos fazer para amanhã. Estou bem confiante para a sequência do final de semana”, disse Arthur Gama.
A programação da Stock Car terá sequência neste sábado (6), primeiro com a classificação que determinará as posições de largada, às 10h10, e depois com a Sprint, a partir das 14h30. A corrida principal será disputada neste domingo, com início às 14h05, com transmissão de Band, Sportv, BandSports e YouTube.
