Arthur Gama saiu do Velocitta aborrecido, mas ciente de ter subido mais um degrau importante em sua adaptação na Stock Car.

Campeão da Stock Light em 2024, o gaúcho vinha destinado ao seu primeiro top10 na categora até a janela de paradas de box obrigatórias. Então, o carro morreu ao sair do box da equipe Full Time no procedimento de pit-stop, fazendo Gama perder terreno.

Ele retornou à pista e foi combativo até o final, recebendo a bandeirada em 22º. O resultado não fez jus à evolução do piloto ao longo da semana de testes de equalização e da quarta etapa em Mogi Guaçu.

Gama ficou entre os cinco mais rápidos de seu grupo nos treinos livres, avançou para o Q2 na tomada de tempo, acertou uma largada memorável ultrapassando cinco concorrentes na sprint race e anotou seu melhor resultado, com o 12º lugar no sábado.

No domingo ele largou em 17º e novamente foi preciso no início, finalizando a primeira volta em 14º. A escalada foi abreviada por uma intervenção do safety-car na terceira volta, mas Gama tinha ritmo e entrou no top10 na volta 9.

Ele então assumiu o oitavo lugar no giro 11 e seguia no ritmo dos líderes até entrar para box na volta 14. Quando saiu do box depois de reiniciar o SUV, Gama era 27º. Nas voltas finais ele ainda conseguiu avançar mais um pouco, favorecido pelo abandono de alguns concorrentes, para receber a bandeirada em 22º.

A próxima etapa da Stock Car acontece em Curvelo (MG) nos dias 16 e 17 de agosto.

"Estou um pouco frustrado hoje, cometi um erro. Estávamos com ritmo, o carro estava melhor, e eu acabei errando. Fico feliz pelo meu desempenho, e apesar de ser assim que a gente aprende, foi uma pena", destacou Gama.





