Stock Car Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

PIlotos se envolveram em forte acidente no primeiro treino livre da etapa de Brasília, na manhã de sexta-feira (28)

Redação Motorsport.com
Editado:
JP Oliveira, Brasília

Foto de: Full Time Sports

Após o primeiro boletim, que informou sobre o atendimento e exames dos pilotos Bruno Baptista e João Paulo de Oliveira, a Vicar, organizadora da Stock Car Pro Series, atualizou as informações sobre o estado de saúde dos dois atletas.

Baptista e Oliveira se envolveram em um acidente Curva Zero, que antecede a Reta dos Boxes, no Autódromo de Brasília. Prontamente atendidos pela equipe de resgate da categoria, após os procedimentos de estabilização eles foram levados ao Hospital DF Star, da Rede D’Or, na Capital Federal.

O acidente aconteceu por volta de 12h35, durante o primeiro treino livre para a 11ª etapa da temporada, que irá reinaugurar o traçado da Capital Federal neste sábado e domingo (14 e 15).

Depois de rodar na Curva Zero, o carro de Baptista foi atingido na lateral por Oliveira, que vinha em alta velocidade. A batida aconteceu entre a roda traseira e a porta do passageiro. Os dados coletados junto aos carros indicam que Oliveira estava a 133km/h no momento do impacto. 

O blog Voando Baixo, do ge.globo, revelou o vídeo da câmera onboard do carro de Baptista no momento da 'panca', que fez o carro pegar fogo pela gravidade do acidente.

 

A Full Time Sports também divulgou o vídeo do acidente pelo ângulo da câmera onboard de JP de Oliveira:

 

Após a finalização dos exames, o que ocorreu no final da tarde, o Dr. Dino Altmann, médico-chefe da Stock Car, informou que os dois pilotos “passam bem, estão estabilizados e agora passarão por um período de observação até serem liberados”.

Altmann, que já dirigiu o departamento médico da FIA, esteve no hospital, juntamente com o Dr Leandro Schimmelpfeng, que integra sua equipe na Stock Car, para acompanhar o atendimento dos pilotos. 

Segundo apuração do Motorsport.com, Bruno Baptista teve uma pequena trinca na costela e uma fratura no dedo mínimo, mas já estava bem na noite de sexta (28) e deve ter alta nessa manhã de sábado (29).

