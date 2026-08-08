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Stock Car Santa Cruz do Sul

Stock Car: Baptista aproveita estratégia e vence sprint em Santa Cruz do Sul

Pódio foi fechado por Julio Campos e Lucas Kohl

Livia Veiga
Editado:
Felipe Baptista; Stock Car

Foto de: Magnus Torquato

Os pilotos da Stock Car retornaram ao circuito do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, com a temperatura ambiente em 15°C e ventos de 4km/h. Cesar Ramos largou da pole para a sprint, mas quem venceu foi Felipe Bapista após uma parada perfeita.

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Cesar Ramos, que largou na ponta, teve um início muito bom, conseguindo se manter à frente dos rivais, com Alfredinho Ibiapina em segundo e Felipe Baptista em terceiro, depois de ultrapassar Lucas Kohl.

Faltando 24 minutos para o fim da corrida sprint, Rafael Suzuki escapou da pista depois de passar por cima de uma poça de água. O incidente acionou o safety car e segurou qualquer ultrapassagem em pista.

Na 12ª volta, Cacá Bueno, que teve problemas com o carro nas sessões de mais cedo, escapou mais uma vez da pista, mas conseguiu retornar na 24ª posição.

Fazendo uma boa estratégia, Baptista conseguiu fazer a parada no momento perfeito e retornar na ponta para vencer logo à frente de Julio Campos e Lucas Kohl.

Thiago Camila cruzou a linha de chegada em quarto, tendo Cesar Ramos em quinto, Alfredinho Ibiapina, Felipe Massa, Zezinho Muggiati, Guilherme Salas e Gabriel Casagrande fechando o top 10.

Leo Reis e Rafael Suzuki não terminaram a prova.

Posição Piloto Intervalo
1 121 Felipe Baptista -
2 4 Julio Campos +1.564
3 95 Lucas Kohl +0.465
4 21 Thiago Camilo +0.921
5 30 Cesar Ramos +2.410
6 80 Alfredinho Ibiapina +0.892
7 19 Felipe Massa +0.508
8 38 Zezinho Muggiati +0.559
9 85 Guilherme Salas +1.016
10 83 Gabriel Casagrande +0.405
11 81 Arthur Leist +0.531
12 29 Daniel Serra +0.872
13 12 Lucas Foresti +1.006
14 73 Enzo Elias +0.860
15 10 Ricardo Zonta +3.479
16 301 Rafael Reis +1.158
17 90 Ricardo Mauricio +0.776
18 18 Allam Khodair +1.721
19 7 Sergio Sette Camara +1.818
20 27 Renan Guerra +0.572
21 24 Felipe Barrichello Bartz +3.719
22 0 Caca Bueno +0.432
23 444 Vicente Orige +0.909
24 6 Helio Castroneves +3.183
25 22 Andre Moraes +2.208
26 11 Gaetano Di Mauro +16.617
27 1 Felipe Fraga +2 LAPS
28 8 Rafael Suzuki +16 LAPS
29 293 Leo Reis --

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