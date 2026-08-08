Stock Car: Baptista aproveita estratégia e vence sprint em Santa Cruz do Sul
Pódio foi fechado por Julio Campos e Lucas Kohl
Foto de: Magnus Torquato
Os pilotos da Stock Car retornaram ao circuito do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, com a temperatura ambiente em 15°C e ventos de 4km/h. Cesar Ramos largou da pole para a sprint, mas quem venceu foi Felipe Bapista após uma parada perfeita.
Cesar Ramos, que largou na ponta, teve um início muito bom, conseguindo se manter à frente dos rivais, com Alfredinho Ibiapina em segundo e Felipe Baptista em terceiro, depois de ultrapassar Lucas Kohl.
Faltando 24 minutos para o fim da corrida sprint, Rafael Suzuki escapou da pista depois de passar por cima de uma poça de água. O incidente acionou o safety car e segurou qualquer ultrapassagem em pista.
Na 12ª volta, Cacá Bueno, que teve problemas com o carro nas sessões de mais cedo, escapou mais uma vez da pista, mas conseguiu retornar na 24ª posição.
Fazendo uma boa estratégia, Baptista conseguiu fazer a parada no momento perfeito e retornar na ponta para vencer logo à frente de Julio Campos e Lucas Kohl.
Thiago Camila cruzou a linha de chegada em quarto, tendo Cesar Ramos em quinto, Alfredinho Ibiapina, Felipe Massa, Zezinho Muggiati, Guilherme Salas e Gabriel Casagrande fechando o top 10.
Leo Reis e Rafael Suzuki não terminaram a prova.
|Posição
|Nº
|Piloto
|Intervalo
|1
|121
|Felipe Baptista
|-
|2
|4
|Julio Campos
|+1.564
|3
|95
|Lucas Kohl
|+0.465
|4
|21
|Thiago Camilo
|+0.921
|5
|30
|Cesar Ramos
|+2.410
|6
|80
|Alfredinho Ibiapina
|+0.892
|7
|19
|Felipe Massa
|+0.508
|8
|38
|Zezinho Muggiati
|+0.559
|9
|85
|Guilherme Salas
|+1.016
|10
|83
|Gabriel Casagrande
|+0.405
|11
|81
|Arthur Leist
|+0.531
|12
|29
|Daniel Serra
|+0.872
|13
|12
|Lucas Foresti
|+1.006
|14
|73
|Enzo Elias
|+0.860
|15
|10
|Ricardo Zonta
|+3.479
|16
|301
|Rafael Reis
|+1.158
|17
|90
|Ricardo Mauricio
|+0.776
|18
|18
|Allam Khodair
|+1.721
|19
|7
|Sergio Sette Camara
|+1.818
|20
|27
|Renan Guerra
|+0.572
|21
|24
|Felipe Barrichello Bartz
|+3.719
|22
|0
|Caca Bueno
|+0.432
|23
|444
|Vicente Orige
|+0.909
|24
|6
|Helio Castroneves
|+3.183
|25
|22
|Andre Moraes
|+2.208
|26
|11
|Gaetano Di Mauro
|+16.617
|27
|1
|Felipe Fraga
|+2 LAPS
|28
|8
|Rafael Suzuki
|+16 LAPS
|29
|293
|Leo Reis
|--
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