Stock Car: Baptista quer "fazer tudo funcionar" para buscar a pole após liderar treino em Curvelo

A Stock Car Pro Series abriu nesta sexta-feira (4) as atividades de pista da oitava etapa da temporada 2026 no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Após duas sessões de treinos livres, Felipe Baptista terminou o dia como o piloto mais rápido, ao registrar 1min20s219 na segunda atividade. O feito merece um registro especial: atrás do jovem piloto ficaram Ricardo Zonta e Felipe Massa, dois ex-Fórmula 1, na segunda e terceira colocações.

O representante da Sterling Racing alcançou a marca em sua décima volta e fechou a sessão com apenas 0s091 de vantagem para Zonta e Massa, que registraram exatamente o mesmo tempo: 1min20s310. Guilherme Salas apareceu na quarta posição, com 1min20s329, enquanto César Ramos completou os cinco primeiros ao marcar 1min20s349.



“Estamos com um ritmo muito forte e um desempenho muito bom. Optamos por poupar os pneus e fizemos basicamente só uma volta rápida. Agora, o objetivo é fazer tudo funcionar amanhã, buscar a pole e brigar pela vitória no domingo”, disse Baptista.

Muggiati começa o dia na frente

No primeiro treino, realizado pela manhã, Zezinho Muggiati estabeleceu a referência ao marcar 1min21s057. Felipe Baptista já aparecia entre os destaques e terminou em segundo, com 1min21s227, enquanto Rafael Suzuki foi o terceiro colocado, com 1min21s237. Alfredinho Ibiapina e Arthur Leist completaram os cinco primeiros.

As condições de pista evoluíram ao longo do dia e os tempos caíram consideravelmente na segunda sessão. Baptista melhorou em mais de um segundo sua marca da manhã para assumir definitivamente o topo da tabela combinada da sexta-feira.

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