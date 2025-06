Da pista mais veloz para o autódromo mais travado do calendário em duas semanas: Depois de disputar a segunda etapa de 2025 em Cascavel, a Stock Car desembarca no Velopark para mais uma promissora rodada dupla. É o cenário ideal para o bicampeão Rubens Barrichello seguir sua escalada com os novíssimos SUV da categoria, especialmente motivado pelo update no B.O.P. entre as montadoras.

As três corridas disputadas no ano tiveram dobradinhas de SUVs da Mitsubishi, marca que dominou 100% do pódio da corrida principal de Cascavel. A Chevrolet tem dois pódios (ambos em terceiro lugar) em nove chances possíveis. Enquanto a Toyota ainda não conquistou nenhum troféu na temporada.

Piloto mais carismático do grid e com larga experiência em todo tipo de automóvel de competição, o bicampeão Rubens Barrichello foi cerebral nas três provas do ano. Ciente de que tinha um carro com menos velocidade de reta, tratou de conservar o equipamento para se beneficiar das seguidas quebras no grid e foi oportunista em momentos chave para conquistar posições em São Paulo e Cascavel. Como resultado, o competidor que corre pelo décimo ano consecutivo com patrocínio da marca Mobil ocupa o oitavo lugar na tabela de pontuação. É o único entre os pilotos Toyota no top10.

Barrichello lembra que o Velopark é um tradicional palco de muitas disputas, com suas freadas fortes e zebras altas, que necessariamente precisam ser atacadas para uma volta competitiva na tomada de tempo. Ele se diz curioso para trabalhar com os mecânicos e engenheiros da equipe Fulltime em busca do acerto ideal dos novos SUV da Stock Car ao traçado de 2.278 metros do município gaúcho de Nova Santa Rita.

“Eu amo correr! Então o fato de a Stock Car ter começado o ano tarde foi ruim porque tocou nosso coração”, declarou Barrichello. “Mas agora tem o lado bom: corre bem mais seguido. A última nem faz muito tempo e agora já viajamos de novo para correr, o que é a coisa mais gostosa do planeta. Velopark sempre tem ótimas disputas e é uma pista pequena para esses carros, agora mais potentes.”

“Então temos muito para explorar, para entender como lidar com o carro novo, tem muitas zebras e o carro necessita de muita tração e boas frenagens. Então é uma pista pequena, mas ao mesmo tempo muito exigente. Estou confiante pois tivemos um update no B.O.P dos carros, que está desigual. Estamos na busca de uma melhora entre as companhias e acredito que a gente estará mais competitivo como Toyota.”

A terceira etapa do calendário repete o cronograma consagrado pela Stock Car, com shakedown e dois treinos livres na sexta-feira, quali e corrida curta no sábado e a corrida principal no domingo. As provas são exibidas ao vivo pela Band e canais Sportv.

