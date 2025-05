Rubens Barrichello desembarca nesta semana com a equipe Full Time em Cascavel para a segunda etapa da Stock Car. É um período especial para o mais carismático piloto do automobilismo brasileiro, que festeja aniversário no próximo dia 23 e vem embalado por um fim de semana dominante em Interlagos no programa da equipe Full Time na NASCAR Brasil: Rubinho ganhou as duas corridas da etapa e assumiu a liderança do campeonato em grande estilo.

Agora o desafio é em Cascavel, traçado de alta velocidade que abriga a curva mais desafiadora do calendário: o Bacião. Será a primeira vez da nova Stock Car na pista do oeste do Paraná, justamente onde Barrichello conquistou sua primeira pole position, em agosto de 2013.

O bicampeão da categoria destacou o fato de a etapa 2 da temporada ter em seu cronograma duas sessões de treinos extra na quinta-feira. Serão ao todo 80 minutos para cada competidor e seus engenheiros se entenderem melhor com o novo pacote técnico da Stock Car, que passa a contar com SUVs em 2025.

Diferentemente da etapa inaugural, em São Paulo, o restante do cronograma segue o modelo consagrado nas últimas temporadas, com duas corridas, sendo uma no sábado e outra no domingo (em Interlagos, na abertura do calendário, foi realizada apenas uma prova). E muitos mais pontos em jogo.

“Chego à semana em que completo 53 anos com tanta vontade, embalado por duas vitórias em Interlagos. E guiar o novo Stock Car naquele Bacião em Cascavel será muito legal. Realmente o carro está muito rápido e é importante que estejam sendo promovidos mais testes para que a gente possa desfrutar desse novo bólido e especialmente termos o conhecimento do carro e resolver os problemas que se apresentaram na primeira etapa. Então é isso: uma semana mágica, de aniversário, que eu amo, e chego muito, muito feliz pelo momento atual.”

As corridas têm transmissão da Band e canais Sportv, com o classificatório transmitido também no canal a cabo.