Rubens Barrichello terá um fim de semana especial e repleto de emoções. Enquanto disputa a 6ª etapa da Stock Car em Cascavel (PR), o piloto Mobil acompanhará à distância os dois filhos em compromissos importantes no automobilismo internacional. Dudu Barrichello estará em Austin, no Texas, para as 8h de COTA pelo WEC, enquanto Fefo Barrichello faz sua estreia na Fórmula 3, no lendário circuito de Monza, na Itália.

Em Cascavel, Rubinho volta ao traçado paranaense, onde na etapa de maio, enfrentou dificuldades com o carro #111 da equipe Full Time, mas conseguiu escalar posições em ambas as provas, terminando em 9º na sprint e em 12º na corrida principal.

O Autódromo Internacional Zilmar Beux, de 3.058 metros, é conhecido pelas curvas rápidas e pelo desafiador Bacião, e guarda boas lembranças para o piloto: foi lá que ele conquistou sua primeira pole position na Stock Car, um marco em sua trajetória na categoria. Agora, o objetivo é superar os desafios apresentados pela equalização e pela confiabilidade dos novíssimos SUVs introduzidos em 2025 e o #111 voltar ainda mais competitivo nas corridas do final de semana.

"Esse fim de semana vai ser uma maratona e eu estou muito entusiasmado por correr novamente em Cascavel”, disse Rubinho. “É uma pista que eu adoro e que me deu minha primeira pole, tem todo um histórico muito bom. Que a gente possa ter aprendido de’. tantas coisas que aconteceram ultimamente para que possamos estar mais competitivos

“Mas o negócio é que eu provavelmente vou estar sem dormir muito. O Fefo correndo na Fórmula 3, o que deve ser por volta de 3 ou 4 da manhã para mim e depois o Dudu nas 8h de COTA e aí é sair do carro e acompanhar um filho em cada lugar. Meu coração está super dividido, mas claro que consigo focar no meu, mas o amor é algo impressionante. Vamos ver como o Fernando vai se adaptar na F3, ele vai ter 30 minutos antes de sair para classificar, então, vai ser coisa de guerreiro e eu desejo tudo de melhor para os dois que merecem muito."

A programação oficial começa nesta sexta-feira (5) com o shakedown às 9h, seguido do primeiro treino livre às 11h20 e do segundo treino livre às 15h25. No sábado (6), a primeira atividade será a classificação, marcada para 10h10, e à tarde acontece a corrida sprint, com duração de 30 minutos mais uma volta, às 14h30. No domingo (7), a etapa se encerra com a corrida principal, às 14h07, prevista para 50 minutos mais uma volta.

