Stock Car: Barrichello correrá pela Scuderia Bandeiras em 2026

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Stock Car

Stock Car: Barrichello correrá pela Scuderia Bandeiras em 2026

Bicampeão da categoria deixará Full Time após 13 temporadas completas

Erick Gabriel
Erick Gabriel
Editado:
Rubens Barrichello, Átila Abreu e Christian Fittipaldi

A temporada de 2026 representará o fim de uma era na Stock Car. Na equipe Full Time desde a estreia na categoria, no fim de 2012, Rubens Barrichello respirará novos ares no próximo ano. O bicampeão da principal categoria nacional e ex-recordista de provas da F1, correrá pela Scuderia Bandeiras, chefiada por Átila Abreu.

Leia também:

“Estou chegando com muita vontade e energia para somar", disse Barrichello. "Quero acelerar, contribuir em cada detalhe e fazer história junto com a Scuderia Bandeiras. O objetivo é claro: lutar pelo campeonato e ajudar a equipe a crescer ainda mais”, complementou o piloto.

“A chegada do Rubens é gigante", comentou Átila Abreu, comandante da Bandeiras. "É a prova viva do nosso compromisso de ser a maior estrutura do automobilismo brasileiro. Sua experiência, sua capacidade de desenvolvimento e sua mentalidade vencedora combinam perfeitamente com o projeto de longo prazo que estamos construindo”, destacou.

“Ter o Rubens conosco é mais um passo para elevar o nível da Stock Car",  afirmou, Christian Fittipaldi, chefe da equipe. "Ele sempre foi referência dentro e fora das pistas, e agora chega para fortalecer uma estrutura moderna, profissional e preparada para entregar excelência a pilotos, patrocinadores e fãs".

Rubinho estreou na Stock em 2012, vindo de sua única temporada da Indy, fazendo três etapas no Brasil, Curitiba, Brasília e Interlagos, pela equipe Medley Full Time. No ano seguinte, seu primeiro campeonato completo, com a parceria que se mostrou mais do que vitoriosa com Maurício Ferreira, o 'Maumau" da equipe Full Time.

A dupla conquistou dois títulos, em 2014 e 2022, além de 20 vitórias na principal divisão brasileira, 55 pódios e 13 poles em 271 corridas.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Principais comentários
Erick Gabriel
Mais de
Erick Gabriel
F1: Por que Alonso e seus rivais "não sentirão falta" dos carros com efeito solo

F1: Por que Alonso e seus rivais "não sentirão falta" dos carros com efeito solo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que Alonso e seus rivais "não sentirão falta" dos carros com efeito solo
F1: Julgamento de Massa sobre título de 2008 vive semana decisiva; entenda

F1: Julgamento de Massa sobre título de 2008 vive semana decisiva; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Julgamento de Massa sobre título de 2008 vive semana decisiva; entenda
F1: Cobertura 'in loco' do GP de Singapura é normalizada na Band neste sábado, com Mari Becker de volta; entenda

F1: Cobertura 'in loco' do GP de Singapura é normalizada na Band neste sábado, com Mari Becker de volta; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Cobertura 'in loco' do GP de Singapura é normalizada na Band neste sábado, com Mari Becker de volta; entenda

Últimas notícias

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros