Stock Car: Barrichello correrá pela Scuderia Bandeiras em 2026

A temporada de 2026 representará o fim de uma era na Stock Car. Na equipe Full Time desde a estreia na categoria, no fim de 2012, Rubens Barrichello respirará novos ares no próximo ano. O bicampeão da principal categoria nacional e ex-recordista de provas da F1, correrá pela Scuderia Bandeiras, chefiada por Átila Abreu.

“Estou chegando com muita vontade e energia para somar", disse Barrichello. "Quero acelerar, contribuir em cada detalhe e fazer história junto com a Scuderia Bandeiras. O objetivo é claro: lutar pelo campeonato e ajudar a equipe a crescer ainda mais”, complementou o piloto.

“A chegada do Rubens é gigante", comentou Átila Abreu, comandante da Bandeiras. "É a prova viva do nosso compromisso de ser a maior estrutura do automobilismo brasileiro. Sua experiência, sua capacidade de desenvolvimento e sua mentalidade vencedora combinam perfeitamente com o projeto de longo prazo que estamos construindo”, destacou.

“Ter o Rubens conosco é mais um passo para elevar o nível da Stock Car", afirmou, Christian Fittipaldi, chefe da equipe. "Ele sempre foi referência dentro e fora das pistas, e agora chega para fortalecer uma estrutura moderna, profissional e preparada para entregar excelência a pilotos, patrocinadores e fãs".

Rubinho estreou na Stock em 2012, vindo de sua única temporada da Indy, fazendo três etapas no Brasil, Curitiba, Brasília e Interlagos, pela equipe Medley Full Time. No ano seguinte, seu primeiro campeonato completo, com a parceria que se mostrou mais do que vitoriosa com Maurício Ferreira, o 'Maumau" da equipe Full Time.

A dupla conquistou dois títulos, em 2014 e 2022, além de 20 vitórias na principal divisão brasileira, 55 pódios e 13 poles em 271 corridas.

