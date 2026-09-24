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Stock Car Brasília - Endurance

Stock Car: "Barrichello em dobro" marca corrida endurance em Brasília

“Estou muito feliz de estar de volta e, mais ainda, por poder dividir o carro com o Fernando", compartilhou Rubens Barrichello

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A disputa da etapa endurance da Stock Car Pro Series, agendada para este domingo (27) no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), marca o retorno de Rubens Barrichello ao grid da categoria. E o evento será mais do que especial para o paulistano: o ex-F1 irá, pela primeira vez, correr ao lado do filho mais novo, Fernando. 

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Titular da Fórmula 3, "Fefo" alimentava o desejo de estrear no grid da Stock Car em uma prova de duplas ao lado do pai. A oportunidade se concretizou na capital federal, promovendo a atração de um "Barrichello em dobro" na pista.

“Estou muito feliz de estar de volta à Stock Car e, mais ainda, por poder dividir o carro com o Fernando. Ele já falava há bastante tempo sobre a vontade de fazermos dupla e agora chegou o momento certo. É uma história muito bonita para nós”, comemorou Rubens Barrichello.

Além do reencontro da família Barrichello, a Mitsubishi vai ao traçado brasiliense apoiada em um dos elencos mais qualificados do automobilismo internacional, reunindo quatro pilotos com bagagem na F1. Além de Rubens, o time conta com Felipe Nasr, Lucas Di Grassi e Felipe Drugovich — este último, campeão da Fórmula 2 e atual piloto de testes e reserva na F1.

A representação da marca na etapa será distribuída entre equipes de ponta. Na Eurofarma RC, o líder Felipe Fraga formará dupla com Nasr, enquanto o terceiro colocado Gaetano Di Mauro dividirá o comando do carro com Drugovich. Pela Team RC, Zezinho Muggiati junta forças com Dennis Dirani, ao passo que Sérgio Sette Câmara fará parceria de peso com Di Grassi.

A Sterling Racing traz duas formações competitivas com a dupla familiar formada por Felipe Baptista e Vitor Baptista, além da parceria entre Vicente Orige e Jeff Giassi. A Blau Motorsport chega fortíssima ao alinhamento escalando Daniel Serra ao lado de Marcos Gomes – uma dupla que soma quatro títulos da Stock Car -,além do time experiente formado por Allam Khodair e Diego Nunes. Completando a esquadra, a Albatroz Racing aposta no dinamismo de Pipe Bartz e Enzo Bedani, enquanto a Full Time Sports sela o reencontro de Barrichello com o grid ao lado de Fefo.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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