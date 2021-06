Stock Car: Barrichello herda vitória após punição a Foresti

A corrida 2 da terceira etapa da temporada 2021 da Stock Car Pro Series tem um novo vencedor: Rubens Barrichello. Apesar de ter chegado na segunda posição na pista, os comissários da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) detectaram que o piloto do DF havia acionado o botão de ultrapassagem antes de completar a primeira volta após relargada, o que é proibido pelo regulamento.

Com isso, Foresti foi punido em 20 segundos e oficialmente foi o 10º colocado no Velocitta. Ricardo Zonta é o novo segundo colocado e Diego Nunes herdou a última posição do pódio.

Confira como foi as corridas do sábado no Velocitta

PODCAST: TELEMETRIA: O que esperar do GP França com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.