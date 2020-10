Rubens Barrichello não teve o fim de semana que ele esperava para comemorar as 150 corridas pela Stock Car. O piloto da Full Time terminou a primeira corrida em 14º e ficou perto de conquistar um pódio na segunda prova, mas acabou punido com um drive-thru por excesso de velocidade nos boxes no pit obrigatório, causada por um problema no limitador do carro, o que o jogou para o 21º lugar.

Rubinho chegou a Cascavel como líder do campeonato e, por isso, correu com o “lastro de sucesso” no seu carro, que aumenta o peso em 30kg, nova regra da Stock Car para equilibrar as corridas. Após as etapas, caiu para quinto, com 126 pontos.

“Desde sábado, eu vinha enfrentando um problema no meu limitador de box e, infelizmente, foi o que aconteceu e acabamos levando a punição. Não estávamos competitivos para a corrida 1, mas com muitas chances para a segunda prova. Uma pena isso ter acontecido, mas bola pra frente e vamos pra próxima”

Com os resultados de Cascavel, o novo líder é César Ramos. Confira a tabela completa aqui.

