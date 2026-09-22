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Stock Car

Stock Car: Barrichello volta à categoria, à Full Time e terá Fefo como parceiro em Brasília

Piloto retorna para o time de Maurício Ferreira, onde conquistou seus dois títulos na categoria, após correr pela Scuderia Bandeiras no início do ano

Erick Gabriel Guilherme Longo
Editado:
Rubens Barrichello

O bom filho à casa torna. Rubens Barrichello está de volta à Stock Car e também à equipe Full Time, equipe comandada por Maurício Ferreira e pela qual viveu seus melhores momentos na principal categoria do automobilismo brasileiro.

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A novidade foi confirmada pela própria equipe nesta terça-feira (22), através das redes sociais. Porém, segundo apurado pelo Motorsport.com, o acordo contempla apenas duas das quatro etapas restantes da temporada 2026: Barrichello estará no grid neste fim de semana, na Endurance de Brasília, e na final em Interlagos, no mês de dezembro.

 

Rubens terá a companhia do filho Fefo na prova deste fim de semana, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, para o retorno da prova de duplas da Stock Car. A etapa contará com apenas uma única prova, com duas horas de duração, diferente do formato tradicional, que conta com uma sprint e uma corrida principal.

Com isso, o bicampeão retorna ao grid da Stock Car após três etapas de ausência do grid da principal categoria do automobilismo nacional.

No início de 2026, Barrichello competiu por cinco etapas com a Scuderia Bandeiras, mas ficou sem ‘carona’, após a equipe decidir sair da categoria, devido a desavenças com a organização. O anúncio da saída foi realizado no início de julho, entre as provas em Cuiabá e no Velocitta.

Rubinho estreou na Stock Car em 2012, após sua única temporada na Indy. Naquele ano, disputou três etapas no Brasil — Curitiba, Brasília e Interlagos — pela então Medley Full Time. No ano seguinte, teve início o longo 'casamento' entre Barrichello e a equipe.

Com o time sediado em Vinhedo, Barrichello conquistou dois títulos, em 2014 e 2022, além de 20 vitórias, 55 pódios e 13 poles em 271 corridas na principal divisão brasileira.

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