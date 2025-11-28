Stock Car: Batida forte interrompe treino e JP de Oliveira e Bruno Baptista vão para hospital

O tão esperado retorno das atividades do Autódromo de Brasília começa de maneira tumultuada. Durante a realização do primeiro treino livre para a penúltima etapa da Stock Car, Bruno Baptista e JP de Oliveira bateram fortemente, em um acidente que levou ambos para o Hospital DF Star.

Já na parte final da sessão, Baptista rodou na última curva. Na sequência, JP perdeu o controle e atingiu o concorrente, fazendo-o rodar ainda mais.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, JP chegou a perder a consciência, mas logo a recuperou. Ambos reclamavam muito de dores nas costelas. É calculado que o choque ocorreu enquanto o carro da Full Time estava entre 120 e 150 km/h, dado não-oficial.

Os dois foram avaliados no centro médico e depois levados ao hospital, conscientes e conversando normalmente. No hospital estão sendo realizados exames mais detalhados para verificar se há e quais lesões eventualmente possam ter sofrido.

Por meio de uma nota, a VICAR, promotora da categoria, explicou o ocorrido. Confira na íntegra:

"Após acidente na Curva Zero, que antecede a Reta dos Boxes, no Autódromo de Brasília, os pilotos Bruno Baptista e João Paulo Oliveira foram atendidos prontamente pela equipe de resgate da Stock Car Pro Series e levados ao Hospital DF Star, da Rede D’Or, na Capital Federal, onde passam por uma bateria de exames nesta sexta-feira (28).

O acidente aconteceu por volta de 12h35, durante o primeiro treino livre para a 11ª etapa da temporada, que irá reinaugurar o traçado da Capital Federal. Depois de rodar na Curva Zero, o carro de Baptista foi atingido na lateral pelo Stock Car de Oliveira, que vinha em alta velocidade. A batida aconteceu entre a roda traseira e a porta do passageiro. Os dados coletados junto aos carros indicam que Oliveira estava a 133km/h no momento do impacto. De acordo com a equipe médica da Stock Car, durante o atendimento, Baptista se ressentia de dores na costela, na lombar e em uma das mãos. Oliveira reportava dor nas costelas.

Segundo informações do Dr. Dino Altmann, médico-chefe da Stock Car, apesar da força e características do impacto, Baptista e Oliveira estão “conscientes, estáveis e passam bem”. O especialista esclareceu que os pilotos devem ficar internados para acompanhamento e finalização dos exames. O boletim médico completo será finalizado nesta tarde. A Vicar acompanha de perto o atendimento e divulgará mais informações assim que forem disponibilizadas."

A continuidade do primeiro treino livre acontecerá a partir das 16h30 (Brasília).

