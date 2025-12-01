Após sofrer um grave acidente com JP de Oliveira no primeiro treino livre da etapa de Brasília da Stock Car Pro Series e revelar ao Motorsport.com que voltaria à São Paulo para realizar uma cirurgia na mão fraturada, Bruno Baptista compartilhou, na segunda-feira (01), que já passou pelo procedimento médico, além de opinar sobre a segurança dos carros da categoria.

Em seu perfil no Instagram, o piloto da RCM revelou que tudo ocorreu bem na cirurgia, agradecendo os médicos responsáveis pelo atendimento em Brasília e pela cirurgia na capital paulista. Além disso, ele criticou a segurança dos carros atuais da Stock Car. Veja a declaração na íntegra.

"Acabei de sair da cirurgia da minha mão esquerda e, graças a Deus, correu tudo bem. Estou aliviado, consciente e com o coração cheio de gratidão".

"Antes de qualquer coisa, quero agradecer a Deus por ter me protegido no momento do impacto e por estar comigo em cada passo dessa recuperação".

"Quero agradecer também a cada pessoa que mandou mensagem, orou, ligou ou demonstrou preocupação. De verdade: sentir esse carinho faz toda diferença num momento tão difícil. Muito obrigado aos médicos Dino e Leandro pelo atendimento na pista e aos médicos do hospital em Brasília, e um agradecimento especial ao Rames Mattar que acabou de finalizar a minha cirurgia na minha mão esquerda".

"E preciso deixar um agradecimento especial à minha equipe e aos meus mecânicos. Foram eles que chegaram primeiro no carro, que me socorreram no meio daquele caos, do impacto e do fogo. Se não fossem eles, talvez as minhas lesões tivessem sido ainda maiores. Sou imensamente grato por tudo o que fizeram por mim dentro e fora da pista".

"Agora, passado o momento mais crítico, eu preciso falar algo importante que eu venho dizendo desde o começo do ano".

"Eu e outros pilotos com até mais experiência do que eu, e que já tiveram até passagens pela F1 e campeões da própria categoria, já havíamos alertado a categoria e a fabricante do novo carro sobre falhas graves de segurança. No meio da temporada, após uma série de pedidos de esclarecimento sem resposta, precisei inclusive entrar com uma ação na Justiça pedindo explicações sobre a homologação e sobre a real proteção que esse carro oferece. Eu não fiz isso por polêmica. Fiz porque quem está lá dentro arrisca a própria vida a cada volta".

"E nesse final de semana, infelizmente, aconteceu exatamente o tipo de acidente que eu temia. Eu estava parado na pista após perder o controle, e o impacto que recebi, somado ao fogo, escancarou o que já era evidente: esse carro não oferece a segurança necessária. A estrutura não reagiu como deveria, e eu saí com fratura, lesões na coluna, nas costelas e o corpo inteiro dolorido. Poderia ter sido muito pior".

"Chegou no limite. Não dá mais para ignorar. Não dá para empurrar problema com a barriga. Não dá para brincar com a vida de pilotos e de todos que estão na pista".

"Existem pessoas tomando decisões que afetam diretamente a segurança de todos nós, e está claro que algo muito sério precisa ser revisado. Eu espero e cobro publicamente que as autoridades responsáveis tomem medidas urgentes para garantir uma segurança real, não só no discurso, mas na prática".

"Eu amo esse esporte, respeito demais cada pessoa que faz parte dele e sempre vou honrar o autódromo onde estiver. Mas também vou continuar lutando por aquilo que é certo, porque a vida de todos os participantes não é negociável".

"Obrigado mais uma vez a todos pelo carinho e pelas orações. Agora é foco total na recuperação e na esperança de que esse acidente sirva para mudar o que precisa ser mudado".

O Motorsport.com entrou em contato com os responsáveis da Stock Car e aguarda posicionamento sobre o tema.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!