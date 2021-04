Stock Car: Bruno Baptista terá nova pintura para temporada 2021

Bruno Baptista apresentou nesta quarta-feira (07) a nova pintura de seu carro para a temporada 2021 da Stock Car. Vencedor mais jovem da categoria nas duas últimas temporadas, ele passa a ter como principal patrocinador a XP Private.

Mais experiente, com duas vitórias e uma pole, Baptista irá fazer a sua quarta temporada consecutiva na principal categoria do automobilismo brasileiro no mesmo time que começou, em 2018: a RCM Motorsports.

Além do patrocínio da XP, Baptista terá o apoio das marcas LOCTITE, Pro Automotive, Oakberry, HERO, NGK do Brasil e VOLT.

Nova pintura de carro de Bruno Baptista 1 / 2 Foto de: Divulgacao Nova pintura de carro de Bruno Baptista 2 / 2 Foto de: Divulgacao

