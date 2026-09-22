Stock Car: Cacá Bueno anuncia Sérgio Ramalho para disputa de etapa endurance em Brasília

Maior campeão da Stock Car em atividade, Cacá Bueno terá Sérgio Ramalho como companheiro para a disputa da primeira corrida endurance da história da categoria, marcada para este domingo (27) no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). A prova marca a disputa da nona etapa do campeonato e o piloto da Scuderia Chiarelli mira as primeiras posições para avançar na tabela de classificação, além de exaltar seu convidado.

“Estou muito feliz em anunciar o Sérgio Ramalho como o meu parceiro para a etapa endurance da Stock Car. Vamos unir experiência, velocidade e muita vontade de buscar um grande resultado juntos em Brasília. Agora, vamos preparar tudo pois vem uma dupla forte por aí. Bem-vindo ao time, Sérgio, e vamos para cima”, diz Cacá Bueno.

Cacá tem um histórico recente dos mais positivos nas últimas vezes que a Stock Car trouxe novidades em seu calendário. O piloto foi ao pódio na única corrida realizada em Belo Horizonte (MG) e na inauguração do autódromo de Cuiabá (MT). Agora, em um circuito conhecido, o dono do carro número 0 espera repetir um desempenho forte no primeiro endurance da história da categoria mais longeva do automobilismo brasileiro.

“Vai ser a primeira vez com esse carro fazendo uma corrida longa, em dupla, e estou ansioso. Essa corrida voltou e é muito bacana. Estou com muita vontade de conseguir um bom resultado, como a gente sempre fez em corridas de duplas. Corrida do Milhão, corrida em dupla sempre chamam atenção do público, e sendo em Brasília, a gente espera a casa cheia”, completa Bueno.

As atividades na capital federal serão iniciadas na sexta-feira com os treinos livres. A classificação está marcada para 14h15 do sábado, enquanto a corrida única do final de semana está prevista para largar as 12h10, com duração de duas horas de prova, a mais longa da história da categoria.

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