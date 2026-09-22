Stock Car: Cacá Bueno anuncia Sérgio Ramalho para disputa de etapa endurance em Brasília
Titular da Scuderia Chiarelli mira bom resultado em inédita corrida longa na categoria no Autódromo Internacional Nelson Piquet
Cacá Bueno
Foto de: Rodrigo Guimarães
Maior campeão da Stock Car em atividade, Cacá Bueno terá Sérgio Ramalho como companheiro para a disputa da primeira corrida endurance da história da categoria, marcada para este domingo (27) no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). A prova marca a disputa da nona etapa do campeonato e o piloto da Scuderia Chiarelli mira as primeiras posições para avançar na tabela de classificação, além de exaltar seu convidado.
“Estou muito feliz em anunciar o Sérgio Ramalho como o meu parceiro para a etapa endurance da Stock Car. Vamos unir experiência, velocidade e muita vontade de buscar um grande resultado juntos em Brasília. Agora, vamos preparar tudo pois vem uma dupla forte por aí. Bem-vindo ao time, Sérgio, e vamos para cima”, diz Cacá Bueno.
Cacá tem um histórico recente dos mais positivos nas últimas vezes que a Stock Car trouxe novidades em seu calendário. O piloto foi ao pódio na única corrida realizada em Belo Horizonte (MG) e na inauguração do autódromo de Cuiabá (MT). Agora, em um circuito conhecido, o dono do carro número 0 espera repetir um desempenho forte no primeiro endurance da história da categoria mais longeva do automobilismo brasileiro.
“Vai ser a primeira vez com esse carro fazendo uma corrida longa, em dupla, e estou ansioso. Essa corrida voltou e é muito bacana. Estou com muita vontade de conseguir um bom resultado, como a gente sempre fez em corridas de duplas. Corrida do Milhão, corrida em dupla sempre chamam atenção do público, e sendo em Brasília, a gente espera a casa cheia”, completa Bueno.
As atividades na capital federal serão iniciadas na sexta-feira com os treinos livres. A classificação está marcada para 14h15 do sábado, enquanto a corrida única do final de semana está prevista para largar as 12h10, com duração de duas horas de prova, a mais longa da história da categoria.
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