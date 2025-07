Piloto recordista de GPs no grid da Stock Car, Cacá Bueno teve uma boa sexta-feira nos treinos livres para a quarta etapa da temporada, programada para este final de semana no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). O piloto da Scuderia Chiarelli foi o terceiro colocado na sessão que encerrou os treinos livres com o Chevrolet Tracker número 0, mas admite que ainda busca evoluir para lutar por pódios e vitórias.

“Eu fico feliz sim com esse resultado, mas precisamos melhorar um pouquinho para pensar em vitória, pensar em pole position. A gente precisa melhorar mais uns dois ou três décimos. O carro ainda não está da maneira que eu gostaria, está bastante dianteiro, mas ao mesmo tempo a gente foi terceiro no dia, tínhamos sido segundo lá no teste de quarta-feira, então isso nos motiva” diz Cacá.

Cacá foi um dos poucos pilotos do atual grid que passou por algumas mudanças de gerações de carros dentro da Stock Car. O pentacampeão acredita que os problemas enfrentados pelas equipes devem diminuir nesta etapa, mas que os times ainda buscam uma maior confiabilidade para as corridas.

“Eu classifiquei em terceiro em São Paulo, quebrei quando estava segundo e chegamos em quarto no Velopark, então eu acho que a gente está consistente ao longo do ano. Ainda existem problemas, mas menos conforme vai passando. É claro que aind pode acontecer alguma coisa, mas a gente sabe que vai ser um número bem menor do que foi nas outras etapas”, conclui Cacá.

A programação da Stock Car terá sequência neste sábado (19), primeiro com a classificação e depois com a corrida Sprint, marcada para 14h10. O domingo conta com a corrida principal, que tem largada às 12h05 e transmissão de Band, Sportv e YouTube.

Treino Livre 2

1º - Felipe Baptista (CAR Racing KTF/Mitsubishi Eclipse Cross) 1min27s633

2º - Átila Abreu (Scuderia Bandeiras/Chevrolet Tracker), 1min28s131

3º - Cacá Bueno (Scuderia Chiarelli/Chevrolet Tracker), 1min28s267

4º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla Cross), 1min28s289

5º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Tracker), 1min28s428

6º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min28s464

7º - Zezinho Muggiati (CAR Racing Sterling/Toyota Corolla Cross), 1min28s526

8º - Denis Navarro (Full Time Cavaleiro/Toyota Corolla Cross), 1min28s535

9º - Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min28s556

10º - Felipe Fraga (Eurofarma RC/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min28s584

11º - Arthur Gama (Full Time Gazoo Racing/Toyota Corolla Cross), 1min28s590

12º - Guilherme Salas (Valda Cavaleiro Sports/Chevrolet Tracker), 1min28s590

13º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla Cross), 1min28s727

14º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Tracker), 1min28s776

15º - Gianluca Petecof (CAR Racing KTF/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min28s793

16º - Daniel Serra (Blau Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min28s826

17º - Nelson Piquet Jr. (Scuderia Bandeiras Sports/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min29s005

18º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min29s046

19º - Ricardo Maurício (Valda Cavaleiro Sports/Chevrolet Tracker), 1min29s092

20º - João Paulo de Oliveira (Full Time Gazoo Racing/Toyota Corolla Cross), 1min29s178

21º - Helio Castroneves (A.Mattheis Motorsport/Chevrolet Tracker), 1min29s185

22º - Rafael Reis (CAR Racing Sterling/Toyota Corolla Cross), 1min29s193

23º - Rubens Barrichello (Full Time Cavaleiro/Toyota Corolla Cross), 1min29s244

24º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Tracker), 1min29s292

25º - Julio Campos (Crown Racing/Toyota Corolla Cross), 1min29s523

26º - Arthur Leist (Crown Racing/Toyota Corolla Cross), 1min29s726

27º - Vicente Orige (Scuderia Bandeiras Sports/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min29s753

28º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Tracker), 1min29s855

29º - Lucas Kohl (Scuderia Chiarelli/Chevrolet Tracker), 1min29s934

30º - Enzo Elias (Scuderia Bandeiras/Chevrolet Tracker), 1min30s065

31º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min30s182

