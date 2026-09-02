Stock Car: Cacá Bueno planeja ritmo forte na classificação para lutar pelas primeiras posições em Curvelo

A Stock Car volta ao Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), para a disputa da oitava etapa da temporada 2026. Piloto que defende a Scuderia Chiarelli, Cacá Bueno parte para o final de semana buscando repetir o bom ritmo de corrida que teve na primeira passagem da categoria no interior mineiro, no início do campeonato, para converter resultados positivos.

Na etapa disputada no início de março, o dono do carro número 0 andou entre os dez melhores nos treinos livres e, após ficar na primeira rodada da classificação, mostrou ritmo forte nas corridas. No retorno ao traçado de 3.330 metros, o pentacampeão mira um desempenho mais forte na sessão que define as posições de largada para lutar por bons resultados nas duas corridas.

“A gente volta para Curvelo neste final de semana, onde no começo do campeonato a gente mostrou ritmo de corrida para estar no top 10, mas sem um desempenho bom na classificação. Nesta segunda etapa por lá precisamos classificar melhor para, repetindo o desempenho nas corridas, brigar no pelotão da frente”, disse Cacá Bueno.

As atividades da Stock Car serão iniciadas na sexta-feira (4) com dois treinos livres, às 10h30 e às 13h30. No sábado, o classificatório está marcado para as 8h da manhã e a corrida sprint para 13h50. A corrida principal em Curvelo acontece no domingo, a partir do meio-dia.

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