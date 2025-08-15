Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo
César Ramos e Daniel Serra completaram o top 3 da segunda sessão de sexta-feira (15) no Circuito dos Cristais
Foto de: Carsten Horst
Thiago Camilo, do Toyota #21 da Ipiranga Racing, comandou o segundo treino livre da etapa de Curvelo da Stock Car, cravando volta de 1min20s675. César Ramos, também da Ipiranga e com 1min20s762, e Daniel Serra, da Blau com 1min20s765, completaram o top 3 do TL2 no Circuito dos Cristais.
No grupo 1, Gaetano di Mauro, da Eurofarma, começou os primeiros dez minutos liderando, com volta de 1min21s786, seguido por Thiago Camilo, da Ipiranga, com 1min21s990 e Allam Khodair, da Blau, 1min22s246.
Com 21 minutos de sessão, foi instaurado uma bandeira vermelha. Após a liberação da pista, Enzo Elias, da Scuderia Bandeiras, assumiu o topo da tabela, com 1min21s296. No entanto, minutos depois, Camilo assumiu a ponta do primeiro grupo, com 1min20s675, seguido por Di Mauro e Felipe Baptista, da Car Racing KTF.
No grupo 2, Guilherme Salas, da Cavaleiro Sport, começou com o melhor tempo, 1min22s022, mas César Ramos, da Ipiranga, melhorou a volta, com 1min21s723, ocupando o 11º lugar da tabela geral.
Na metade final do TL2, Nelsinho Piquet, da Bandeiras, superou Salas e Ramos para assumir o 11º lugar dos tempos, com 1min21s385, mas o piloto do Toyota #30 melhorou ainda mais e subiu para a segunda colocação geral, com 1min20s762.
Faltando sete minutos para o fim da sessão, mais uma bandeira vermelha foi levantada, interrompendo o treino. Depois da volta, Ramos se manteve na segunda colocação, enquanto Daniel Serra, da Blau, subiu para terceiro, seguido por Felipe Fraga, da Eurofarma RC, e Gianluca Petecof, da Car Racing KTF.
|Posição
|#
|piloto
|equipe
|melhor volta
|1
|21
|THIAGO CAMILO
|IPIRANGA RACING
|1min20s675
|2
|30
|CESAR RAMOS
|IPIRANGA RACING
|1min20s726
|3
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|1min20s763
|4
|88
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|1min20s795
|5
|101
|GIANLUCA PETECOF
|CAR RACING KTF
|1min20s979
|6
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|1min20s795
|7
|121
|FELIPE BAPTISTA
|CAR RACING KTF
|1min20s979
|8
|9
|ARTHUR GAMA
|FT GAZOO RACING
|1min20s849
|9
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|CAR RACING STERLING
|1min20s858
|10
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|AMATTHEIS VOGEL
|1min20s888
|11
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|1min20s938
|12
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA CAVALEIRO SPORTS
|1min20s939
|13
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|1min21s020
|14
|7
|JOAO PAULO DE OLIVEIRA
|FT GAZOO RACING
|1min21s091
|15
|51
|ATILA ABREU
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1min21s112
|16
|8
|RAFAEL SUZUKI
|TMG RACING
|1min21s130
|17
|12
|LUCAS FORESTI
|AMATTHEIS VOGEL
|1min21s221
|18
|44
|BRUNO BAPTISTA
|RCM MOTORSPORT
|1min21s251
|19
|19
|FELIPE MASSA
|TMG RACING
|1min21s256
|20
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING STERLING
|1min21s246
|21
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|1min21s296
|22
|3
|ENZO ELIAS
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1min21s336
|23
|33
|NELSON PIQUET JR
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1min21s354
|24
|111
|RUBENS BARRICHELLO
|FULL TIME/CAVALEIRO
|1min21s397
|25
|444
|VICENTE ORIGE
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1min21s408
|26
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA CAVALEIRO SPORTS
|1min21s440
|27
|95
|LUCAS KOHL
|SCUDERIA CHIARELLI
|1min21s472
|28
|10
|RICARDO ZONTA
|RCM MOTORSPORT
|1min21s484
|29
|6
|HELIO CASTRONEVES
|AMATTHEIS MOTORSPORT
|1min22s020
|30
|5
|DENIS NAVARRO
|FULL TIME/CAVALEIRO
|1min22s996
