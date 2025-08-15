Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato do treino livre
Stock Car Curvelo

Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

César Ramos e Daniel Serra completaram o top 3 da segunda sessão de sexta-feira (15) no Circuito dos Cristais

Editado:
THIAGO CAMILO, STOCK CAR

Foto de: Carsten Horst

Thiago Camilo, do Toyota #21 da Ipiranga Racing, comandou o segundo treino livre da etapa de Curvelo da Stock Car, cravando volta de 1min20s675. César Ramos, também da Ipiranga e com 1min20s762, e Daniel Serra, da Blau com 1min20s765, completaram o top 3 do TL2 no Circuito dos Cristais.

Leia também:

No grupo 1, Gaetano di Mauro, da Eurofarma, começou os primeiros dez minutos liderando, com volta de 1min21s786, seguido por Thiago Camilo, da Ipiranga, com 1min21s990 e Allam Khodair, da Blau, 1min22s246.

Com 21 minutos de sessão, foi instaurado uma bandeira vermelha. Após a liberação da pista, Enzo Elias, da Scuderia Bandeiras, assumiu o topo da tabela, com 1min21s296. No entanto, minutos depois, Camilo assumiu a ponta do primeiro grupo, com 1min20s675, seguido por Di Mauro e Felipe Baptista, da Car Racing KTF.

No grupo 2, Guilherme Salas, da Cavaleiro Sport, começou com o melhor tempo, 1min22s022, mas César Ramos, da Ipiranga, melhorou a volta, com 1min21s723, ocupando o 11º lugar da tabela geral.

Na metade final do TL2, Nelsinho Piquet, da Bandeiras, superou Salas e Ramos para assumir o 11º lugar dos tempos, com 1min21s385, mas o piloto do Toyota #30 melhorou ainda mais e subiu para a segunda colocação geral, com 1min20s762.

Faltando sete minutos para o fim da sessão, mais uma bandeira vermelha foi levantada, interrompendo o treino. Depois da volta, Ramos se manteve na segunda colocação, enquanto Daniel Serra, da Blau, subiu para terceiro, seguido por Felipe Fraga, da Eurofarma RC, e Gianluca Petecof, da Car Racing KTF.

Posição # piloto equipe melhor volta
1 21 THIAGO CAMILO IPIRANGA RACING 1min20s675
2 30 CESAR RAMOS IPIRANGA RACING 1min20s726
3 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 1min20s763
4 88 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 1min20s795
5 101 GIANLUCA PETECOF CAR RACING KTF 1min20s979
6 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 1min20s795
7 121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING KTF 1min20s979
8 9 ARTHUR GAMA FT GAZOO RACING 1min20s849
9 38 ZEZINHO MUGGIATI CAR RACING STERLING 1min20s858
10 83 GABRIEL CASAGRANDE AMATTHEIS VOGEL 1min20s888
11 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1min20s938
12 85 GUILHERME SALAS VALDA CAVALEIRO SPORTS 1min20s939
13 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 1min21s020
14 7 JOAO PAULO DE OLIVEIRA FT GAZOO RACING 1min21s091
15 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS 1min21s112
16 8 RAFAEL SUZUKI TMG RACING 1min21s130
17 12 LUCAS FORESTI AMATTHEIS VOGEL 1min21s221
18 44 BRUNO BAPTISTA RCM MOTORSPORT 1min21s251
19 19 FELIPE MASSA TMG RACING 1min21s256
20 301 RAFAEL REIS CAR RACING STERLING 1min21s246
21 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1min21s296
22 3 ENZO ELIAS SCUDERIA BANDEIRAS 1min21s336
23 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS 1min21s354
24 111 RUBENS BARRICHELLO FULL TIME/CAVALEIRO 1min21s397
25 444 VICENTE ORIGE SCUDERIA BANDEIRAS 1min21s408
26 90 RICARDO MAURICIO VALDA CAVALEIRO SPORTS 1min21s440
27 95 LUCAS KOHL SCUDERIA CHIARELLI 1min21s472
28 10 RICARDO ZONTA RCM MOTORSPORT 1min21s484
29 6 HELIO CASTRONEVES AMATTHEIS MOTORSPORT 1min22s020
30 5 DENIS NAVARRO FULL TIME/CAVALEIRO 1min22s996

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

In this article
Stock Car
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Petecof lidera primeiro treino livre em Curvelo

Principais comentários

Últimas notícias

"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

MGP MotoGP
GP da Áustria
"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner
NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com

NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com

NSTR NASCAR Truck
Indianápolis
NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com
F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc

F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc
Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

STCK Stock Car
Curvelo
Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros