Stock Car: Camilo, Ramos e Castroneves apostam em salto de desempenho para desafio em Curvelo
Mercado Livre Racing chega a Minas Gerais impulsionada por etapa anterior promissora: pódio de Thiago Camilo, volta mais rápida de Helio Castroneves e consistência de Cesar Ramos no top-10
Cesar Ramos
Foto de: Jose Mario Dias
A Mercado Livre Racing desembarca no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), para a disputa da oitava etapa da Stock Car Pro Series, neste fim de semana, em seu melhor momento na temporada. A etapa anterior, em Santa Cruz do Sul (RS), marcou uma evolução coletiva do time: Thiago Camilo conquistou o segundo lugar na corrida principal, Hélio Castroneves assinalou a volta mais rápida da prova e Cesar Ramos garantiu presença no top 10 nas disputas do fim de semana.
O retorno ao circuito mineiro, que abriu a temporada 2026 e marcou a estreia da Mercado Livre Racing na principal categoria do automobilismo brasileiro, traz lembranças positivas para a equipe. Na abertura do campeonato, Thiago Camilo também subiu ao pódio na segunda colocação durante a Corrida Sprint. Com o segundo P2 conquistado em Santa Cruz do Sul, na corrida principal, o maior vencedor da Stock Car em atividade chega motivado pelo alinhamento técnico do carro e pela manutenção do ritmo competitivo nas corridas recentes.
“Conquistar o segundo lugar na abertura do ano em Curvelo e repetir esse resultado na última etapa em Santa Cruz do Sul mostra que encontramos um caminho claro de trabalho. O carro evoluiu muito ao longo do campeonato e a equipe vem entregando um ritmo sólido nas últimas corridas. O objetivo em Curvelo é continuar esse processo de evolução, manter a consistência e somar o maior número de pontos possível”, completa Camilo.
Cesar Ramos também carrega histórico favorável no traçado de 3.330 metros e 16 curvas. O gaúcho, que registrou pole position e vitória em edições anteriores no circuito mineiro, enxerga a maturidade do equipamento como fator decisivo para a rodada deste fim de semana. “Voltar para Curvelo agora, neste cenário, é outra realidade. Chego ao Circuito dos Cristais com este pensamento otimista. É uma pista que gosto muito e onde já fiz pole e venci corrida”, afirma Ramos.
Paralelamente, Helio Castroneves segue em ritmo acelerado de adaptação à categoria. Após registrar a volta mais rápida na etapa passada em um traçado até então inédito para sua carreira, o tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis chega a Curvelo com dados prévios da pista e a expectativa de transformar a velocidade demonstrada em posições de destaque.
“A etapa anterior, em Santa Cruz do Sul, foi em uma pista na qual eu nunca havia corrido antes, e meu carro estava muito bom, tanto que marcamos a volta mais rápida da prova. Isso me deixa muito animado para Curvelo e otimista para bons resultados com a equipe”, destaca Castroneves.
As atividades da Stock Car no Circuito dos Cristais começam na sexta-feira (4) com os treinos livres. No sábado (5), a sessão de classificação ocorre às 8h e a Corrida Sprint tem largada às 13h50. A programação se encerra no domingo (6), com a Corrida Principal marcada para as 12h10.
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