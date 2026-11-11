Stock Car: Campos e Massa encaram fim de semana diferente no Velopark de olho em premiação milionária

É diferente, não tem jeito. Uma corrida que vale R$1 milhão para o vencedor não pode ser tratada como mais uma no calendário. E os pilotos da TMG, Julio Campos e Felipe Massa, sabem bem disso. A Corrida do Milhão está de volta à Stock Car depois de seis anos e será disputada neste domingo, no Velopark, em Nova Santa Rita (RS).

Julio Campos disputou as 12 edições anteriores, desde 2008. Experiente, o piloto #4 aposta no ótimo retrospecto que tem no Velopark, com uma pole position em 2014 e sete pódios, o último deles no ano passado, quando terminou em segundo lugar na corrida principal. Agora, chegou a hora de vencer no traçado gaúcho, o menor da temporada, com 2.278 metros.

“É um fim de semana bem legal e diferente, com a volta da Corrida do Milhão, que sempre atrai a atenção do público e gera uma expectativa muito grande nos pilotos e nas equipes. Está na hora de a gente levar R$1 milhão para casa, em uma pista em que a gente sempre anda muito bem, com vários bons resultados e chegaremos fortes para essa etapa”, acredita Julio.

Por outro lado, Massa entrou como piloto permanente e regular no grid da principal categoria do automobilismo brasileiro em 2021, e se prepara para encarar apenas a segunda Corrida do Milhão da carreira. A primeira foi em 2018.

“A expectativa é muito grande para uma corrida diferente, com uma premiação importante. Vamos buscar fazer o trabalho mais eficiente possível para ter um carro competitivo para que a gente consiga ter tudo o que precisa para fazer um fim de semana, espero, perfeito. Principalmente a corrida de domingo, que é a do Milhão. Vamos com tudo! Conto com a torcida de todos para que a gente possa celebrar no fim essa conquista de R$ 1 milhão”, disse.

Os primeiros treinos para a 11ª e penúltima etapa do ano acontecem nesta sexta-feira, a partir das 9h45. No sábado, o treino classificatório é às 8h30 e a corrida sprint, às 12h40. Já a Corrida do Milhão será no domingo, às 12h10.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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