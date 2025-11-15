Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Com vendaval na quinta e tempestade na sexta-feira, categoria optou por cancelar a corrida curta na capital mato-grossense
Foto de: Marcelo Machado de Melo
Após uma forte tempestade cair em Cuiabá, a Stock Car Pro Series decidiu cancelar a corrida sprint que aconteceria no final da noite de sexta-feira no novo circuito da capital mato-grossense.
Na quinta-feira, uma série de treinos livres foi cancelada devido a um vendaval, que chegou a derrubar a cobertura de uma das arquibancadas.
No dia seguinte, a situação parecia ser mais esperançosa para as atividades de pista, com a realização dos treinos classicatórios que definiram Felipe Massa como o pole position da corrida principal.
No entanto, apenas uma hora depois do quali, uma forte chuva começou a cair, continuando até o horário previsto para o início da corrida sprint, na noite de sexta-feira. Algumas publicações nas redes sociais de presentes no circuito cuiabano, como no Instagram do piloto Átila Abreu e do líder do campeonato Felipe Fraga, relataram a tempestade ao público, incluindo a queda da cobertura da arquibancada.
A categoria, para a segurança dos pilotos e do público, optou por cancelar a programação restante de sexta-feira e que vai remanejar as sessões da Stock Car.
Veja o comunicado da categoria: "Devido às condições climáticas adversas e à forte chuva que atinge a região, informamos que todas as atividades previstas para o dia de hoje estão canceladas por questões de segurança e bem estar de todos. As atividade serão realocadas para amanhã, em novos horários. Assim que a programação estiver definida, enviaremos a grade atualizada por nossos canais oficiais. Agradecemos a compreensão de todos".
