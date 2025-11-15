Todas as categorias

Stock Car Cuiabá

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Com vendaval na quinta e tempestade na sexta-feira, categoria optou por cancelar a corrida curta na capital mato-grossense

Redação Motorsport.com
Editado:
Stock Car em Cuiabá

Foto de: Marcelo Machado de Melo

Após uma forte tempestade cair em Cuiabá, a Stock Car Pro Series decidiu cancelar a corrida sprint que aconteceria no final da noite de sexta-feira no novo circuito da capital mato-grossense.

Leia também:

Na quinta-feira, uma série de treinos livres foi cancelada devido a um vendaval, que chegou a derrubar a cobertura de uma das arquibancadas.

No dia seguinte, a situação parecia ser mais esperançosa para as atividades de pista, com a realização dos treinos classicatórios que definiram Felipe Massa como o pole position da corrida principal.

No entanto, apenas uma hora depois do quali, uma forte chuva começou a cair, continuando até o horário previsto para o início da corrida sprint, na noite de sexta-feira. Algumas publicações nas redes sociais de presentes no circuito cuiabano, como no Instagram do piloto Átila Abreu e do líder do campeonato Felipe Fraga, relataram a tempestade ao público, incluindo a queda da cobertura da arquibancada.

 

A categoria, para a segurança dos pilotos e do público, optou por cancelar a programação restante de sexta-feira e que vai remanejar as sessões da Stock Car.

Veja o comunicado da categoria: "Devido às condições climáticas adversas e à forte chuva que atinge a região, informamos que todas as atividades previstas para o dia de hoje estão canceladas por questões de segurança e bem estar de todos. As atividade serão realocadas para amanhã, em novos horários. Assim que a programação estiver definida, enviaremos a grade atualizada por nossos canais oficiais. Agradecemos a compreensão de todos".

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

