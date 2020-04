Os impactos do coronavírus começam a ser sentido no esporte a motor brasileiro. A Vicar, dona da Stock Car, e a Pirelli optaram por cancelar evento da tarde desta quinta-feira (12), que teria, entre outras coisas, o lançamento oficial dos carros da temporada 2020 da categoria, marcada por uma mudança nos modelos, além da entrada da Toyota, iniciando uma disputa Cruze versus Corolla no grid.

A Pirelli usaria o evento para apresentar suas novidades para a temporada 2020 das categorias de esporte a motor que a empresa participa.

O comunicado do cancelamento foi divulgado aos jornalistas na manhã desta quinta. "A Pirelli e a Vicar irão suspender a Coletiva Motorsport 2020 que iria acontecer hoje, dia 12/3, às 14h, até haver um cenário mais claro do que está acontecendo no país".

