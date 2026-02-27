Stock Car: CAR Racing apresenta carros de Rafael e Léo Reis para temporada 2026

A temporada de 2026 da Stock Car está prestes a começar e a CAR Racing, equipe que se prepara para a segunda temporada na categoria, apresentou os carros dos irmãos Rafael e Léo Reis, pilotos que vão defender o time neste ano, e que carregarão a marca de Bradesco tanto nos Toyota Corolla Cross quanto em seus macacões. A exibição ocorreu em evento realizado na noite dessa quinta-feira (26) na sede da equipe, em Cotia (SP).

Com passagens e títulos em categorias nacionais, Rafael vai partir para a segunda temporada na mais importante categoria do esporte a motor brasileiro. Após um ano em que mostrou rápida adaptação e bons desempenhos, como no pódio em Cuiabá e em treinos, o piloto parte para 2026 mirando resultados ainda melhores.

“Meu primeiro ano na Stock Car foi além do que eu esperava, pois era um sonho de infância, um sonho da minha família chegar aonde chegou. E ainda mais com a CAR Racing. O carro lembra o do ano passado, com um vermelho diferente, maravilhoso. Vamos lutar para ter bons resultados e subir no pódio muitas vezes no ano”, disse Rafael Reis, que vai pilotar o carro número 301 com a marca do Bradesco.

Campeão Rookie da Stock Light em 2025, Léo Reis faz a estreia na Stock Car nesta temporada, também levando a marca do Bradesco em seu carro. O piloto, que acumula títulos em diversas categorias, admite que a estreia no mais alto nível do automobilismo nacional é a realização de um sonho, e agradece aos patrocinadores da equipe, Bradesco, Livelo, Motorfix e Tom Incorporadora, por apoiarem a CAR Racing.

“Ser pilotos de Stock Car é uma sensação especial, um sonho que tenho desde pequeno. Vi meu irmão ingressar na categoria em 2025, e pude ver o trabalho da equipe no trabalho do carro, desde o chassi até ele tomar forma com o meu nome. Vamos trabalhar para fazer tudo acontecer, pois sem resultados, não conseguiremos manter isso e dar o retorno que os patrocinadores merecem”, disse Léo Reis.

Além de apresentar os carros de Rafael e Léo, a CAR Racing mostrou os planos para a temporada deste ano. Além de manter suas operações na Stock Car, na Turismo Nacional, e em competições de kart, o time passará a ter carros também na Stock Light. Assim, a equipe localizada na região metropolitana de São Paulo se torna a primeira a ter uma “escada” completa rumo a Stock Car.

“Nós fundamos a CAR Racing em 2013 e ela se tornou a maior equipe do kartismo brasileiro com o passar do tempo. Então o passo natural era seguir para os carros. Estreamos em 2024 na Turismo Nacional e ano passado na Stock Car, conseguindo vitórias. Agora com a operação na Stock Light, seremos a única equipe no País a ter o caminho completo do Kart para a Stock Car em nossa estrutura”, diz Leandro Reis, chefe da CAR Racing.

A temporada de 2026 da Stock Car será aberta no dia 8 de março, com a disputa da etapa de Curvelo (MG), marcada para o Circuito dos Cristais.

