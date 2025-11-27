A equipe Car Racing confirmou nesta semana sua dupla para a temporada 2026 da Stock Car. Enquanto Rafael Reis segue com o time no próximo ano, ele voltará a dividir os boxes com seu irmão, Léo Reis, que subirá para a principal categoria do automobilismo nacional.

Léo, que vem se destacando no grid da Stock Light, conquistou a promoção para a categoria principal em 2026, com ambos os pilotos tendo o apoio do Bradesco. Com 22 anos, o piloto carrega no currículo dois títulos da Copa HB20, além de ser campeão da NASCAR Brasil e precisa apenas completar uma das últimas três corridas da Stock Light para ser campeão rookie.

Atual vice-líder do TCR Brasil, Leo também coleciona diversas conquistas no kart, como o pentacampeonato brasileiro, dois sul-americanos e dez títulos paulistas.

“Estou muito honrado em subir para a Stock Car logo após fazer minha primeira temporada completa na Stock Light. Temos o título rookie praticamente assegurado e ainda lutamos pelo título do campeonato, mas ter essa confirmação para 2026 com certeza nos deixa ainda mais empolgados para a próxima temporada. Gostaria de agradecer ao Bradesco por poder proporcionar esse momento tão especial na minha carreira e também da nossa família”, diz Léo.

Irmãos que competem juntos desde o kart, Léo e Rafa Reis já aceleraram em várias outras categorias, inclusive até dividindo o mesmo carro. Estreante em 2025 na Stock Car, Rafa tem mostrado uma rápida evolução na categoria. Além de ter liderado treinos, o piloto do carro 301 vem embalado pela sua melhor corrida na temporada ao subir das 24ª para a segunda colocação na maior escalada da última etapa, em Cuiabá (MT).

“Desejo muito sucesso ao Léo nesse novo desafio aqui na Car Racing e estou muito feliz pela minha renovação com a equipe para 2026. Será um ano muito especial com essa oportunidade de dividir o box com o meu irmão. Já corremos juntos em várias categorias desde o kart e agora será assim também na Stock Car. Tenho certeza de que faremos mais um ótimo trabalho juntos e espero terminar 2025 também da melhor maneira possível, assim como fizemos na etapa passada”, diz Rafa.

Leandro Reis, chefe da equipe CAR Racing e pai dos dois pilotos, destaca a chegada de Leo ao grid da Stock Car e exalta o trabalho feito pelo time desde as categorias de base na formação dos pilotos.

“Essa é realização de um sonho profissional e também familiar. O Léo merece muito essa oportunidade. O Rafa e ele estão vivendo momentos especiais em suas carreiras e isso mostra que tudo o que abdicamos para eles começarem lá no kart rendeu frutos. Criamos até uma equipe para ser uma escola para jovens pilotos na Turismo Nacional e hoje podemos dizer que formamos dois pilotos competentes para a principal categoria do automobilismo brasileiro”, explica Leandro.

A Stock Car voltará a ter uma dupla de irmãos dividindo o mesmo box em uma temporada regular após 14 anos. A última dupla que disputou um campeonato completo foi formada pelos irmãos gêmeos Rodrigo e Ricardo Sperafico, em 2012. A penúltima etapa da temporada 2025 da Stock Car e a final da Stock Light serão realizadas neste final de semana no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília (DF).

