Equipe mais nova do grid da Stock Car, a CAR Racing demonstrou um bom desempenho no único treino livre para a disputa da sexta etapa da temporada 2025, realizado na tarde desta sexta-feira (5) em Cascavel (PR). Zezinho Muggiati se colocou na quarta posição em uma atividade com chuva no Autódromo Zilmar Beux, enquanto Felipe Baptista foi o oitavo. O time ainda contou com Gianluca Petecof em 13º, seguido por Rafael Reis.

Após a realização da única atividade livre do dia, Muggiati celebrou o quarto lugar e destacou o trabalho desenvolvido pela equipe no acerto do carro. O piloto, que exaltou a dirigibilidade da nova geração de carros da categoria em pista molhada, também espera por uma classificação positiva na manhã deste sábado.

“Estou contente com o carro. A gente vem em uma evolução. Deu para sentir bem como é esse carro em pista molhada, a tecnologia envolvida nesses carros. O carro anterior era bem complicado na chuva, e esse é confortável, com uma guiada parecida com a de pista seca. A equipe e eu acertamos um bom setup, nos colocamos no top-5, que é sempre bom. Amanhã vamos para a classificação buscando a melhor posição possível”, disse Muggiati.

Oitavo mais veloz na sessão que abriu as atividades do final de semana, Felipe Baptista lembrou que a categoria realizou treinos extras com pista molhada às vésperas da segunda etapa, também realizada em Cascavel. O atual terceiro colocado do campeonato também revelou não ter uma preferência sobre correr no seco ou no molhado neste final de semana.

“A gente tinha tido a oportunidade de guiar aqui em Cascavel na chuva. Esse treino foi bom para relembrar. Esse carro é bem melhor nessa condição do que o anterior, que não tinha a aerodinâmica que esse tem. Sobre clima, por mim tanto faz se a pista estiver seca ou molhada. Conseguimos performar bem nos dois. No molhado, acredito que a corrida será mais monótona pois, no seco, é difícil de acompanhar o carro da frente nas curvas de alta, e isso é mais difícil na chuva”, disse Baptista.

Petecof classificou a experiência de pilotar na chuva como divertida. O piloto, que venceu a corrida Sprint da segunda etapa do campeonato, disputada justamente no circuito do oeste paranaense, espera ter uma boa sequência de final de semana com um desempenho positivo.

“Guiar na chuva foi uma experiência muito boa e divertida. O outro carro não era bom de guiar nessas condições e dessa vez foi bem divertido. Foram poucas voltas. No começo do treino tinha muita aquaplanagem, e depois a pista melhorou e consegui andar um pouco. A neblina impediu de treinarmos mais cedo, mas estamos com pensamento positivo para a sequência do final de semana”, disse Petecof.

Piloto que faz sua temporada de estreia na Stock Car, Rafael Reis demonstrou bom desempenho desde o shakedown realizado no início da manhã e, com a pista molhada, optou por não forçar o carro.na sessão que abriu oficialmente as atividades no interior do Paraná.

“Meu treino foi bom. No shakedown eu liderei meu grupo e agora a gente não quis forçar muito por conta da pista molhada. Optamos por poupar o carro, que parece estar bom nessas condições, e isso deixa a gente confiante”, comentou Reis.

A programação da Stock Car terá sequência neste sábado (6), com um treino livre, marcado para 7h30. Na sequência, haverá a classificação que determinará as posições de largada, às 10h10, enquanto a Sprint ocorre a partir das 14h30. A corrida principal será disputada neste domingo, com início às 14h05, com transmissão de Band, Sportv, BandSports e YouTube.

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

<sourcesrc="https: api.spreaker.com="" v2="" episodes="" 67599819="" download.mp3"="" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </sourcesrc="https:>

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!