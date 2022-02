Stock Car: Casagrande e Robe celebram vitória na Corrida de Duplas

Carregar reprodutor de áudio

Campeão da Stock Car em 2021, Gabriel Casagrande começou a temporada 2022 com vitória em Interlagos. Correndo ao lado de Gabriel Robe na Corrida de Duplas, Casagrande largou na pole e venceu a corrida 1. Com a inversão do top 10 para a prova dos convidados, Robe também mostrou desempenho ao terminar em quarto lugar a prova 2.

Como o pódio da etapa era formado pela soma do resultado das duas provas, Casagrande e Robe levaram a melhor na geral, garantindo assim 41 pontos neste domingo, 9 pontos a mais que a dupla segunda colocada.

“Estou muito feliz, principalmente pelo Robe, de conquistarmos esse resultado juntos. Ele é um cara que merecia muito essa chance e representou muito bem nosso time. Confiei plenamente, e acho que a escolha foi muito acertada. Conseguimos o que viemos para fazer: pole position, vitória, volta mais rápida, e muitos pontos para o campeonato. Parabéns a todos da equipe AMattheis Vogel pelo carro que nos deram para pilotar”, diz Casagrande.

Campeão da Stock Series em 2017 e vice na temporada passada, Robe agradeceu a Casagrande pelo convite e comemorou bastante a conquista da vitória.

“Foi uma experiência incrível. Não tenho palavras para agradecer ao Gabriel pela oportunidade. Logo no primeiro treino, me adaptei rapidamente ao carro. O pessoal da equipe de engenharia fez um trabalho incrível no pré-corrida comigo. Cheguei em Interlagos pronto para fazer meu trabalho. Fui quarto no primeiro treino, liderei o segundo, então, mostrei velocidade desde o início das atividades. Na corrida, larguei em décimo, não fiz uma largada tão boa, mas estou muito feliz com o ritmo que imprimi na corrida. Terminar em quarto depois de sair de décimo foi positivo, e dar a vitória geral é o que importa. Dei bons pontos para o Gabriel, para ele brigar pelo campeonato desse ano.

Casagrande também projetou a expectativa para o restante da temporada. “Claro que é o início do campeonato, mas foi um importante primeiro passo. Esse ano vai ser duro, como foi o ano passado. Certamente todos vão trabalhar para evoluir, não vamos parar no tempo. Temos 11 etapas pela frente, muita coisa para acontecer, mas vamos trilhando o caminho para brigar na frente e brigar pelo bicampeonato”, disse o piloto paranaense.

A próxima etapa da Stock Car será realizada no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), no dia 20 de março.

Corrida 1

1 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze), 19 voltas em 38min45s

2 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla) a 2.849

3 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze) a 4.073

4 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze) a 4.407

5 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla) a 9.561

6 Gaetano di Mauro (KTF Sports/Cruze) a 10.802

7 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 11.704

8 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze) a 12.379

9 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla) a 13.196

10 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze) a 15.056

11 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze) a 20.674

12 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla) a 21.022

13 Pedro Cardoso (Crown II Racing/Cruze) a 21.170

14 Felipe Baptista (KTF Racing/Cruze) a 28.496

15 Guilherme Salas (KTF Racing/Cruze) a 30.469

16 Felipe Lapenna (Hot Car/Cruze) a 31.254

17 Nelson Piquet Jr (Motul TMG Racing/Corolla) a 34.956

18 Rodrigo Baptista (Crown Racing/Cruze) a 36.181

19 Gustavo Frigotto (RKL Competições/Cruze) a 43.044

20 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla) a 46.040

21 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla) a 56.962

22 Gianluca Petecof (Full Time Sports/Corolla) a 1:01.426

23 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze) a 1:08.570

24 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze) a 1:14.397

25 Beto Monteiro (Scuderia CJ/Corolla) a 1 Volta

Não Completaram

Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze)

Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC/Cruze)

Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze)

Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze)

Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla)

Tuca Antoniazi (Hot Car/Cruze)

Sergio Jimenez (Scuderia CJ/Corolla)

Corrida 2

1 Enzo Elias (Shell V-Power/Cruze), 19 voltas em 37min42s

2 Albert Costa (Blau Motorsport/Cruze) a 4.129

3 Augusto Farfus (Eurofarma-RC/Cruze) a 7.997

4 Gabriel Robe (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 10.135

5 Pietro Fittipaldi (Full Time Bassani/Corolla) a 17.386

6 Jeroen Bleekemolen (Full Time Bassani/Corolla) a 18.905

7 Danilo Dirani (RCM Motorsport/Corolla) a 20.670

8 Dennis Dirani (Ipiranga Racing/Corolla) a 22.583

9 Marçal Muller (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 23.348

10 Pietro Rimbano (KTF Sports/Cruze) a 24.283

11 Renan Guerra (Shell V-Power/Cruze) a 30.338

12 Felipe Fraga (Crown Racing/Cruze) a 30.431

13 Alan Hellmeister (RCM Motorsport/Corolla) a 30.650

14 Arthur Leist (Full Time Sports/Corolla) a 35.365

15 Filipe Albuquerque (Eurofarma-RC/Cruze) a 36.776

16 Zezinho Muggiati (Scuderia CJ/Corolla) a 40.748

17 Maxime Soulet (Crown Racing/Cruze) a 43.955

18 Fábio Fogaça (RKL Competições/Cruze) a 44.082

19 Pedro Piquet (Motul TMG Racing/Corolla) a 44.575

20 Fran Rueda (Blau Motorsport/Cruze) a 49.002

21 Franco Girolami (Cavaleiro Sports/Cruze) a 1:12.138

22 Gabriel Bortoleto (KTF Sports/Cruze) a 1:16.652

23 Sérgio Ramalho (Hot Car/Cruze) a 1:16.728

24 Vitor Baptista (KTF Racing/Cruze) a 1 Volta

Não Completaram

Raphael Reis (KTF Racing/Cruze)

Kiko Porto (Scuderia CJ/Corolla)

Dudu Barrichello (Full Time Sports/Corolla)

Beto Cavaleiro (Cavaleiro Sports/Cruze)

Felipe Drugovich (Ipiranga Racing/Corolla)

Renato Braga (Crown II Racing/Cruze)

Não Largaram

Timo Glock (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze)

André Moraes Jr (Hot Car/Cruze)



Confira as 20 primeiras posições do campeonato de pilotos após a primeira etapa:

1-Gabriel Casagrande, 41 pontos

2-Daniel Serra, 32

3-Thiago Camilo, 31

4-Galid Osman, 25

5-Ricardo Zonta, 23

6-Allam Khodair, 22

7-Rafael Suzuki, 19

8-Marcos Gomes, 19

9-Julio Campos, 18

10-Gaetano Di Mauro, 15

11-Átila Abreu, 12

12-Cesar Ramos, 9

13-Tony Kanaan, 9

14-Pedro Cardoso, 8

15-Felipe Baptista, 7

16-Guilherme Salas, 6

17-Felipe Lapenna, 5

18-Nelson Piquet Jr, 4

19-Lucas Foresti, 3

20-Rodrigo Baptista, 3

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: