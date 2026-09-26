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Relato de classificação
Stock Car Brasília - Endurance

Stock Car: Casagrande / Robe fazem a pole da Endurance de Brasília à frente de Massa / Collet

Prova com 2h de duração será realizada neste domingo (27)

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Gabriel Casagrande

A Stock Car Pro Series definiu neste sábado o grid de largada para a etapa Endurance de Brasília. E em uma sessão marcada por atrasos e interrupções, Gabriel Casagrande e Gabriel Robe garantiram a pole position, à frente de Felipe Massa e Caio Collet.

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Para esta etapa, a Stock mudou o formato do quali. Em vez do modelo tradicional de Q1, Q2 e Q3, os pilotos foram divididos em dois grupos: titulares e convidados. Cada grupo teve 15min de tempo de pista para marcar sua volta mais rápida. O resultado final era formado pela somatória do melhor tempo de cada membro da dupla.

A sessão começou com quase 1h de atraso devido a uma bandeira vermelha na F4 Brasil, com os fiscais tendo que fazer uma grande limpeza da pista devido à quantidade de sujeira no traçado.

Na primeira parte da sessão, Gabriel Casagrande, dupla de Gabriel Robe voou para ficar com a melhor marca, 01min55s253, 0s452 à frente de Cacá Bueno e Sérgio Ramalho, com Felipe Massa e Caio Collet em terceiro, a 0s505, Gaetano di Mauro e Felipe Drugovich em quarto a 0s582 e Gui Salas e Arthur Gama fechando o top 5 a 0s640.

A segunda parte da sessão teve uma bandeira vermelha a 05min do fim após Drugovich ficar com o carro parado na lateral da pista soltando fumaça. Já com o cronômetro zerado, Fefo Barrichello ficou com o carro atolado na brita.

No final da sessão dos convidados, Collet, dupla de Massa, marcou o melhor tempo, com 01min55s650, seguido de Drugovich / Di Mauro a 0s194 e Gama / Salas completando o top 3.

Olhando para o resultado final, combinando os tempos das duplas, Gabriel Casagrande e Gabriel Robe ficaram com a pole position com 03min51s246. Felipe Massa e Caio Collet ficaram em segundo, a pouco mais de 0s150. Gaetano di Mauro e Felipe Drugovich, Gui Salas e Arthur Gama e Felipe Fraga e Felipe Nasr completaram o top 5. 

A Stock Car realiza a Corrida Endurance, com duração de 2h + uma volta, no domingo. A largada está marcada para 12h10, horário de Brasília, com transmissão do canal oficial da categoria no YouTube.

Confira o grid de largada da etapa Endurance da Stock Car:

Pos # Driver Team Q1+Q2 Q1 Q2
1 83 GABRIEL CASAGRANDE / GABRIEL ROBE VOGEL MOTORSPORT 3:51.246 1:55.253 1:55.993
2 19 FELIPE MASSA / CAIO COLLET TIME LUBRAX TMG 3:51.408 1:55.758 1:55.650
3 11 GAETANO DI MAURO / FELIPE DRUGOVICH EUROFARMA RC 3:51.679 1:55.835 1:55.844
4 85 GUILHERME SALAS / ARTHUR GAMA VALDA-CAVALEIRO SPORTS 3:51.845 1:55.893 1:55.952
5 1 FELIPE FRAGA / FELIPE NASR EUROFARMA RC 3:51.994 1:56.020 1:55.974
6 8 RAFAEL SUZUKI / NELSON PIQUET JR FULL TIME SPORTS 3:52.129 1:56.069 1:56.060
7 73 ENZO ELIAS / GIANLUCA PETECOF AMATTHEIS/TMG 3:52.157 1:55.976 1:56.181
8 81 ARTHUR LEIST / GABRIEL KOENIGKAN CROWN RACING 3:52.310 1:56.069 1:56.241
9 38 ZEZINHO MUGGIATI / DENNIS DIRANI TEAM RC 3:52.691 1:56.220 1:56.471
10 0 CACA BUENO / SERGIO RAMALHO SCUDERIA CHIARELLI 3:52.767 1:55.705 1:57.062
11 80 ALFREDINHO IBIAPINA / PEDRO PIQUET FULL TIME GAZOO RACING 3:52.809 1:56.222 1:56.587
12 7 SERGIO SETTE CAMARA / LUCAS DI GRASSI TEAM RC 3:52.830 1:56.376 1:56.454
13 30 CESAR RAMOS / NICOLAS COSTA MERCADO LIVRE RACING 3:52.936 1:56.691 1:56.245
14 12 LUCAS FORESTI / RAFAEL MARTINS VOGEL MOTORSPORT 3:53.250 1:56.980 1:56.270
15 10 RICARDO ZONTA / ANTONELLA BASSANI FULL TIME GAZOO RACING 3:53.488 1:56.517 1:56.971
16 90 RICARDO MAURICIO / DENIS NAVARRO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 3:53.568 1:56.674 1:56.894
17 121 FELIPE BAPTISTA / VITOR BAPTISTA STERLING RACING 3:53.621 1:56.603 1:57.018
18 22 ANDRE MORAES JR / ANDRE NEGRAO SCUDERIA CHIARELLI 3:53.677 1:57.095 1:56.582
19 29 DANIEL SERRA / MARCOS GOMES BLAU MOTORSPORT 3:53.694 1:56.869 1:56.825
20 293 LEONARDO REIS / ALBERT COSTA CAR RACING 3:54.018 1:57.391 1:56.627
21 21 THIAGO CAMILO / CAIO CHAVES MERCADO LIVRE RACING TEAM 3:54.318 1:57.400 1:56.918
22 95 LUCAS KOHL / DANILO DIRANI CROWN RACING 3:54.546 1:57.817 1:56.729
23 27 RENAN GUERRA / WILLIAM FREIRE AMATTHEIS/TMG 3:54.685 1:57.594 1:57.091
24 6 HELIO CASTRONEVES / DANIEL MALZONI MERCADO LIVRE RACING 3:54.974 1:56.825 1:58.149
25 111 RUBENS BARRICHELLO / FEFO BARRICHELLO FULL TIME SPORTS 3:55.003 1:56.824 1:58.179
26 18 ALLAM KHODAIR / DIEGO NUNES BLAU MOTORSPORT 3:55.296 1:57.325 1:57.971
27 444 VICENTE ORIGE / JEFFERSON GIASSI STERLING RACING 3:55.314 1:57.950 1:57.364
28 301 RAFAEL REIS / ALBERTO CATTUCCI CAR RACING 3:55.371 1:56.583 1:58.788
29 24 FELIPE BARTZ / ENZO BEDANI ALBATROZ RACING 3:55.748 1:57.912 1:57.836
30 4 JULIO CAMPOS / ANTONIO PIZZONIA TIME LUBRAX TMG 4:04.253

 

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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