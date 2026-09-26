Stock Car: Casagrande / Robe fazem a pole da Endurance de Brasília à frente de Massa / Collet
Prova com 2h de duração será realizada neste domingo (27)
A Stock Car Pro Series definiu neste sábado o grid de largada para a etapa Endurance de Brasília. E em uma sessão marcada por atrasos e interrupções, Gabriel Casagrande e Gabriel Robe garantiram a pole position, à frente de Felipe Massa e Caio Collet.
Para esta etapa, a Stock mudou o formato do quali. Em vez do modelo tradicional de Q1, Q2 e Q3, os pilotos foram divididos em dois grupos: titulares e convidados. Cada grupo teve 15min de tempo de pista para marcar sua volta mais rápida. O resultado final era formado pela somatória do melhor tempo de cada membro da dupla.
A sessão começou com quase 1h de atraso devido a uma bandeira vermelha na F4 Brasil, com os fiscais tendo que fazer uma grande limpeza da pista devido à quantidade de sujeira no traçado.
Na primeira parte da sessão, Gabriel Casagrande, dupla de Gabriel Robe voou para ficar com a melhor marca, 01min55s253, 0s452 à frente de Cacá Bueno e Sérgio Ramalho, com Felipe Massa e Caio Collet em terceiro, a 0s505, Gaetano di Mauro e Felipe Drugovich em quarto a 0s582 e Gui Salas e Arthur Gama fechando o top 5 a 0s640.
A segunda parte da sessão teve uma bandeira vermelha a 05min do fim após Drugovich ficar com o carro parado na lateral da pista soltando fumaça. Já com o cronômetro zerado, Fefo Barrichello ficou com o carro atolado na brita.
No final da sessão dos convidados, Collet, dupla de Massa, marcou o melhor tempo, com 01min55s650, seguido de Drugovich / Di Mauro a 0s194 e Gama / Salas completando o top 3.
Olhando para o resultado final, combinando os tempos das duplas, Gabriel Casagrande e Gabriel Robe ficaram com a pole position com 03min51s246. Felipe Massa e Caio Collet ficaram em segundo, a pouco mais de 0s150. Gaetano di Mauro e Felipe Drugovich, Gui Salas e Arthur Gama e Felipe Fraga e Felipe Nasr completaram o top 5.
A Stock Car realiza a Corrida Endurance, com duração de 2h + uma volta, no domingo. A largada está marcada para 12h10, horário de Brasília, com transmissão do canal oficial da categoria no YouTube.
Confira o grid de largada da etapa Endurance da Stock Car:
|Pos
|#
|Driver
|Team
|Q1+Q2
|Q1
|Q2
|1
|83
|GABRIEL CASAGRANDE / GABRIEL ROBE
|VOGEL MOTORSPORT
|3:51.246
|1:55.253
|1:55.993
|2
|19
|FELIPE MASSA / CAIO COLLET
|TIME LUBRAX TMG
|3:51.408
|1:55.758
|1:55.650
|3
|11
|GAETANO DI MAURO / FELIPE DRUGOVICH
|EUROFARMA RC
|3:51.679
|1:55.835
|1:55.844
|4
|85
|GUILHERME SALAS / ARTHUR GAMA
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|3:51.845
|1:55.893
|1:55.952
|5
|1
|FELIPE FRAGA / FELIPE NASR
|EUROFARMA RC
|3:51.994
|1:56.020
|1:55.974
|6
|8
|RAFAEL SUZUKI / NELSON PIQUET JR
|FULL TIME SPORTS
|3:52.129
|1:56.069
|1:56.060
|7
|73
|ENZO ELIAS / GIANLUCA PETECOF
|AMATTHEIS/TMG
|3:52.157
|1:55.976
|1:56.181
|8
|81
|ARTHUR LEIST / GABRIEL KOENIGKAN
|CROWN RACING
|3:52.310
|1:56.069
|1:56.241
|9
|38
|ZEZINHO MUGGIATI / DENNIS DIRANI
|TEAM RC
|3:52.691
|1:56.220
|1:56.471
|10
|0
|CACA BUENO / SERGIO RAMALHO
|SCUDERIA CHIARELLI
|3:52.767
|1:55.705
|1:57.062
|11
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA / PEDRO PIQUET
|FULL TIME GAZOO RACING
|3:52.809
|1:56.222
|1:56.587
|12
|7
|SERGIO SETTE CAMARA / LUCAS DI GRASSI
|TEAM RC
|3:52.830
|1:56.376
|1:56.454
|13
|30
|CESAR RAMOS / NICOLAS COSTA
|MERCADO LIVRE RACING
|3:52.936
|1:56.691
|1:56.245
|14
|12
|LUCAS FORESTI / RAFAEL MARTINS
|VOGEL MOTORSPORT
|3:53.250
|1:56.980
|1:56.270
|15
|10
|RICARDO ZONTA / ANTONELLA BASSANI
|FULL TIME GAZOO RACING
|3:53.488
|1:56.517
|1:56.971
|16
|90
|RICARDO MAURICIO / DENIS NAVARRO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|3:53.568
|1:56.674
|1:56.894
|17
|121
|FELIPE BAPTISTA / VITOR BAPTISTA
|STERLING RACING
|3:53.621
|1:56.603
|1:57.018
|18
|22
|ANDRE MORAES JR / ANDRE NEGRAO
|SCUDERIA CHIARELLI
|3:53.677
|1:57.095
|1:56.582
|19
|29
|DANIEL SERRA / MARCOS GOMES
|BLAU MOTORSPORT
|3:53.694
|1:56.869
|1:56.825
|20
|293
|LEONARDO REIS / ALBERT COSTA
|CAR RACING
|3:54.018
|1:57.391
|1:56.627
|21
|21
|THIAGO CAMILO / CAIO CHAVES
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|3:54.318
|1:57.400
|1:56.918
|22
|95
|LUCAS KOHL / DANILO DIRANI
|CROWN RACING
|3:54.546
|1:57.817
|1:56.729
|23
|27
|RENAN GUERRA / WILLIAM FREIRE
|AMATTHEIS/TMG
|3:54.685
|1:57.594
|1:57.091
|24
|6
|HELIO CASTRONEVES / DANIEL MALZONI
|MERCADO LIVRE RACING
|3:54.974
|1:56.825
|1:58.149
|25
|111
|RUBENS BARRICHELLO / FEFO BARRICHELLO
|FULL TIME SPORTS
|3:55.003
|1:56.824
|1:58.179
|26
|18
|ALLAM KHODAIR / DIEGO NUNES
|BLAU MOTORSPORT
|3:55.296
|1:57.325
|1:57.971
|27
|444
|VICENTE ORIGE / JEFFERSON GIASSI
|STERLING RACING
|3:55.314
|1:57.950
|1:57.364
|28
|301
|RAFAEL REIS / ALBERTO CATTUCCI
|CAR RACING
|3:55.371
|1:56.583
|1:58.788
|29
|24
|FELIPE BARTZ / ENZO BEDANI
|ALBATROZ RACING
|3:55.748
|1:57.912
|1:57.836
|30
|4
|JULIO CAMPOS / ANTONIO PIZZONIA
|TIME LUBRAX TMG
|4:04.253
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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