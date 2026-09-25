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Relato do treino livre
Stock Car Brasília - Endurance

Stock Car: Casagrande/Robe lideram TL1 da Endurance de Brasília, à frente de Massa/Collet

Sessão inaugural em Brasília teve o top 5 separado por menos de meio segundo

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Gabriel Casagrande

Gabriel Casagrande

Foto de: Marcelo Machado de Melo

A Stock Car abriu as atividades da etapa Endurance de Brasília, onde os pilotos titulares recebem grandes convidados do automobilismo brasileiro e internacional para uma corrida de duplas. E no primeiro treino livre, o tempo mais rápido ficou com uma dupla de 'Gabrieis': Gabriel Casagrande e Gabriel Robe.

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A primeira sessão oficial do fim de semana deveria ter sido realizada pela manhã, mas um atraso na programação fez com que o TL1 ocorresse no início da tarde.

Desta vez, os pilotos não foram divididos em grupos, permitindo que titulares e convidados montassem seus programas de treinos da forma que julgassem melhor.

No final, a dupla de 'Gabrieis', formada por Casagrande e Robe, terminou na frente com uma melhor volta em 01min56s668, apenas 0s065 à frente de Felipe Massa e Caio Collet. Sérgio Sette Câmara e Lucas di Grassi ficaram em terceiro, a 0s251, com os 'Felipes', Fraga e Nasr, em quarto a 0s311 e Zezinho Mugiatti e Dennis Dirani completando o top 5, a 0s415.

A Stock Car realiza ainda nesta sexta-feira o segundo e último treino livre da etapa Endurance. No sábado, a categoria retorna à pista de Brasília apenas para a classificação, a partir das 14h15, com transmissão ao vivo do canal oficial da categoria no YouTube.

Confira o resultado do TL1 da etapa Endurance da Stock Car:

POS NR pilotos equipe melhor volta diferença (líder) diferença
1 83 GABRIEL CASAGRANDE / GABRIEL ROBE VOGEL MOTORSPORT 1:56.668
2 19 FELIPE MASSA / CAIO COLLET TIME LUBRAX TMG 1:56.733 0.065 0.065
3 7 SERGIO SETTE CAMARA / LUCAS DI GRASSI TEAM RC 1:56.919 0.251 0.186
4 1 FELIPE FRAGA / FELIPE NASR EUROFARMA RC 1:56.979 0.311 0.060
5 38 ZEZINHO MUGGIATI / DENNIS DIRANI TEAM RC 1:57.083 0.415 0.104
6 8 RAFAEL SUZUKI / NELSON PIQUET JR FULL TIME SPORTS 1:57.086 0.418 0.003
7 81 ARTHUR LEIST / GABRIEL KOENIGKAN CROWN RACING 1:57.105 0.437 0.019
8 12 LUCAS FORESTI / RAFAEL MARTINS VOGEL MOTORSPORT 1:57.127 0.459 0.022
9 0 CACA BUENO / SERGIO RAMALHO SCUDERIA CHIARELLI 1:57.197 0.529 0.070
10 80 ALFREDINHO IBIAPINA / PEDRO PIQUET FULL TIME GAZOO RACING 1:57.262 0.594 0.065
11 85 GUILHERME SALAS / ARTUR GAMA VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:57.278 0.610 0.016
12 73 ENZO ELIAS / GIANLUCA PETECOF AMATTHEIS/TMG 1:57.280 0.612 0.002
13 11 GAETANO DI MAURO / FELIPE DRUGOVICH EUROFARMA RC 1:57.391 0.723 0.111
14 21 THIAGO CAMILO / CAIO CHAVES MERCADO LIVRE RACING TEAM 1:57.456 0.788 0.065
15 4 JULIO CAMPOS / ANTONIO PIZZONIA TIME LUBRAX TMG 1:57.706 1.038 0.250
16 10 RICARDO ZONTA / ANTONELLA BASSANI FULL TIME GAZOO RACING 1:57.765 1.097 0.059
17 29 DANIEL SERRA / MARCOS GOMES BLAU MOTORSPORT 1:57.925 1.257 0.160
18 301 RAFAEL REIS / ALBERTO CATTUCCI CAR RACING 1:58.014 1.346 0.089
19 121 FELIPE BAPTISTA / VITOR BAPTISTA STERLING RACING 1:58.027 1.359 0.013
20 6 HELIO CASTRONEVES / DANIEL MALZONI MERCADO LIVRE RACING 1:58.169 1.501 0.142
21 30 CESAR RAMOS / NICOLAS COSTA MERCADO LIVRE RACING 1:58.177 1.509 0.008
22 95 LUCAS KOHL / DANILO DIRANI CROWN RACING 1:58.993 2.325 0.816
23 444 VICENTE ORIGE / JEFFERSON GIASSI STERLING RACING 1:59.053 2.385 0.060
24 111 RUBENS BARRICHELLO / FEFO BARRICHELLO FULL TIME SPORTS 1:59.254 2.586 0.201
25 22 ANDRE MORAES JR / ANDRE NEGRAO SCUDERIA CHIARELLI 1:59.346 2.678 0.092
26 27 RENAN GUERRA / WILLIAM FREIRE AMATTHEIS/TMG 2:00.492 3.824 1.146
27 24 FELIPE BARTZ / ENZO BEDANI ALBATROZ RACING 2:00.927 4.259 0.435
28 18 ALLAM KHODAIR / DIEGO NUNES BLAU MOTORSPORT
29 90 RICARDO MAURICIO / DENIS NAVARRO VALDA-CAVALEIRO SPORTS
30 293 LEONARDO REIS / ALBERT COSTA CAR RACING

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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