Stock Car: Casagrande/Robe lideram TL1 da Endurance de Brasília, à frente de Massa/Collet
Sessão inaugural em Brasília teve o top 5 separado por menos de meio segundo
Gabriel Casagrande
Foto de: Marcelo Machado de Melo
A Stock Car abriu as atividades da etapa Endurance de Brasília, onde os pilotos titulares recebem grandes convidados do automobilismo brasileiro e internacional para uma corrida de duplas. E no primeiro treino livre, o tempo mais rápido ficou com uma dupla de 'Gabrieis': Gabriel Casagrande e Gabriel Robe.
A primeira sessão oficial do fim de semana deveria ter sido realizada pela manhã, mas um atraso na programação fez com que o TL1 ocorresse no início da tarde.
Desta vez, os pilotos não foram divididos em grupos, permitindo que titulares e convidados montassem seus programas de treinos da forma que julgassem melhor.
No final, a dupla de 'Gabrieis', formada por Casagrande e Robe, terminou na frente com uma melhor volta em 01min56s668, apenas 0s065 à frente de Felipe Massa e Caio Collet. Sérgio Sette Câmara e Lucas di Grassi ficaram em terceiro, a 0s251, com os 'Felipes', Fraga e Nasr, em quarto a 0s311 e Zezinho Mugiatti e Dennis Dirani completando o top 5, a 0s415.
A Stock Car realiza ainda nesta sexta-feira o segundo e último treino livre da etapa Endurance. No sábado, a categoria retorna à pista de Brasília apenas para a classificação, a partir das 14h15, com transmissão ao vivo do canal oficial da categoria no YouTube.
Confira o resultado do TL1 da etapa Endurance da Stock Car:
|POS
|NR
|pilotos
|equipe
|melhor volta
|diferença (líder)
|diferença
|1
|83
|GABRIEL CASAGRANDE / GABRIEL ROBE
|VOGEL MOTORSPORT
|1:56.668
|—
|—
|2
|19
|FELIPE MASSA / CAIO COLLET
|TIME LUBRAX TMG
|1:56.733
|0.065
|0.065
|3
|7
|SERGIO SETTE CAMARA / LUCAS DI GRASSI
|TEAM RC
|1:56.919
|0.251
|0.186
|4
|1
|FELIPE FRAGA / FELIPE NASR
|EUROFARMA RC
|1:56.979
|0.311
|0.060
|5
|38
|ZEZINHO MUGGIATI / DENNIS DIRANI
|TEAM RC
|1:57.083
|0.415
|0.104
|6
|8
|RAFAEL SUZUKI / NELSON PIQUET JR
|FULL TIME SPORTS
|1:57.086
|0.418
|0.003
|7
|81
|ARTHUR LEIST / GABRIEL KOENIGKAN
|CROWN RACING
|1:57.105
|0.437
|0.019
|8
|12
|LUCAS FORESTI / RAFAEL MARTINS
|VOGEL MOTORSPORT
|1:57.127
|0.459
|0.022
|9
|0
|CACA BUENO / SERGIO RAMALHO
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:57.197
|0.529
|0.070
|10
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA / PEDRO PIQUET
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:57.262
|0.594
|0.065
|11
|85
|GUILHERME SALAS / ARTUR GAMA
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:57.278
|0.610
|0.016
|12
|73
|ENZO ELIAS / GIANLUCA PETECOF
|AMATTHEIS/TMG
|1:57.280
|0.612
|0.002
|13
|11
|GAETANO DI MAURO / FELIPE DRUGOVICH
|EUROFARMA RC
|1:57.391
|0.723
|0.111
|14
|21
|THIAGO CAMILO / CAIO CHAVES
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|1:57.456
|0.788
|0.065
|15
|4
|JULIO CAMPOS / ANTONIO PIZZONIA
|TIME LUBRAX TMG
|1:57.706
|1.038
|0.250
|16
|10
|RICARDO ZONTA / ANTONELLA BASSANI
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:57.765
|1.097
|0.059
|17
|29
|DANIEL SERRA / MARCOS GOMES
|BLAU MOTORSPORT
|1:57.925
|1.257
|0.160
|18
|301
|RAFAEL REIS / ALBERTO CATTUCCI
|CAR RACING
|1:58.014
|1.346
|0.089
|19
|121
|FELIPE BAPTISTA / VITOR BAPTISTA
|STERLING RACING
|1:58.027
|1.359
|0.013
|20
|6
|HELIO CASTRONEVES / DANIEL MALZONI
|MERCADO LIVRE RACING
|1:58.169
|1.501
|0.142
|21
|30
|CESAR RAMOS / NICOLAS COSTA
|MERCADO LIVRE RACING
|1:58.177
|1.509
|0.008
|22
|95
|LUCAS KOHL / DANILO DIRANI
|CROWN RACING
|1:58.993
|2.325
|0.816
|23
|444
|VICENTE ORIGE / JEFFERSON GIASSI
|STERLING RACING
|1:59.053
|2.385
|0.060
|24
|111
|RUBENS BARRICHELLO / FEFO BARRICHELLO
|FULL TIME SPORTS
|1:59.254
|2.586
|0.201
|25
|22
|ANDRE MORAES JR / ANDRE NEGRAO
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:59.346
|2.678
|0.092
|26
|27
|RENAN GUERRA / WILLIAM FREIRE
|AMATTHEIS/TMG
|2:00.492
|3.824
|1.146
|27
|24
|FELIPE BARTZ / ENZO BEDANI
|ALBATROZ RACING
|2:00.927
|4.259
|0.435
|28
|18
|ALLAM KHODAIR / DIEGO NUNES
|BLAU MOTORSPORT
|—
|—
|—
|29
|90
|RICARDO MAURICIO / DENIS NAVARRO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|—
|—
|—
|30
|293
|LEONARDO REIS / ALBERT COSTA
|CAR RACING
|—
|—
|—
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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